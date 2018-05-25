İran'dan çok kritik açıklama! Tarih verdiler

ABD Başkanı Donal Trump'ın İran ile imzalanan anlaşmadan çekilmesinden sonra iki ülke arasında ve anlaşmanın diğer tarafları (Rusya, Çin, Fransa, Almanya, İngiltere) arasında kriz çıkmıştı.
İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan üst düzey İranlı yetkili, İran'ın 2015 yılında imzalanan anlaşmaya yönelik kararının birkaç hafta içinde vereceğini duyurdu.
HAMANEY: "ŞARTLARIMIZ KARŞILANMAZSA PROGRAMI YENİDEN BAŞLATIRIZ"
İran dini lideri Hamaney, ABD Dışişleri Bakanı Pompe’nun yeni bir nükleer anlaşma için sunduğu 12 şarta karşılık olarak kendi şartlarını sıralamış, şartların sağlanamaması halinde İran’ın nükleer faaliyetlerine yeniden başlayabileceği uyarısında bulunmuştu.