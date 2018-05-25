Uçaklar Atatürk Havalimanı'na inemiyor!

Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı geldi. Bugünden itibaren Marmara, Ege, Doğu Anadolu'nun doğusu, Zonguldak, Bartın, Artvin’de etkisi altına alacak yağışlı hava tüm yurdu saracak.
İNİŞLER BULUTLARA GÖRE YAPILIYOR
Atatürk Havalimanı'nda uçak seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Elektrik yüklü bulutlar nedeniyle olumsuz yönde etkilenen uçakların pilotları CB bulutlarına yakalanmamak için inişlerini bu bulutlara göre belirledi. İniş yapacak uçaklarda gecikmeler meydana geliyor.
UÇAKLAR HAVADA TUR ATIYOR
İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış uçuş trafiğini olumsuz etkiliyor. 'CB' (kümülonimbus) olarak adlandırılan, kötü hava koşullarına ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlar nedeniyle Atatürk Havalimanı'na inecek uçaklar havada tur atıyor.
GECİKMELER YAŞANIYOR
Uçakların iniş yaklaşma rotalarında ve iniş pistinde de değişiklik yapıldı. Pilotlar CB bulutlarına yakalanmamak adına iniş yaklaşmalarını CB bulutlarına göre belirlendi. Atatürk Havalimanı'na iniş yapacak uçaklarda gecikmeler meydana geliyor.
HABERTÜRK