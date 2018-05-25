Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı’dan son anket açıklaması

24 Haziran seçimlerine 1 aydan kısa bir süre kaldı ve partiler ile Başkan adaylarının alacakları oylara ilişkin son anket, Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı'dan geldi.

Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı, Habertürk’te canlı yayında yaptığı açıklamada, Başkanlık seçiminin ikinci tura kalacağını savundu.

24 Haziran’da yapılacak olan milletvekilliği ve başkanlık seçimlerine 1 aydan kısa bir süre kaldı ve partiler ile Başkan adaylarının alacakları oylara ilişkin son anket açıklandı.

Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı, Habertürk’te canlı yayında yaptığı açıklamada, Başkanlık seçiminin ikinci tura kalacağını savundu.

Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı, 24 Haziran seçimlerine yönelik son anket çalışmalarını açıkladı.

Bugün için, Cumhurbaşkanı adaylarından ilk turda yüzde 50’yi geçebilenin olmadığını söyleyen Bayrakçı, en yüksek oyu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alacağını ancak ilk turda yüzde 50’yi geçemediğini savundu.

BAYRAKÇI’YA GÖRE ERDOĞAN’IN OYU

Bayrakçı, Erdoğan’ın ilk turda 41 ile 47 arasında oy alacağı tahmininde bulundu.

Sonar Başkanı Bayrakçı, bazı araştırma şirketlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk turda seçileceği, şuan ki oyunun yüzde 51 ile 54 arasında olduğunu gösteren anketlerini gerçekçi bulmadığını söyledi. Bayrakçı, seçmenin önemli bir bölümünün değişik endişelerle anketlerde gerçek tercihini söylemediğini, aksine farklı siyasi partilerin isimlerini verebildiğini ileri sürdü.

Diğer adaylarla ilgili ise “İyi bir performans gösterdi, Meral Hanım da gösterdi, gösteriyor. Muharrem bey ele aldığı konularla dikkat çekiyor. Meral hanım bunu hep yapıyordu zaten. Hükümeti nerden eleştireceklerini biliyorlar mesela” dedi.