25 Mayıs 2018 Cuma11 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:39Güneş 05:31Öğle 13:07İkindi 17:04Akşam 20:31Yatsı 22:14
    • 27°C Adana
    • 28°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 25°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 101.090 -0.79
  • Altın: 200,828 5.64
  • Dolar: 4,7878 3.99
  • Euro: 5,6116 4.22

Ölümcül virüs durdurulamıyor! Ölülerini gömdüler

»
Ölümcül virüs durdurulamıyor! Ölülerini gömdüler
Meyve yarasalarının taşıdığı virüs nedeniyle Hindistan'da yaşamını yitirenler, olağanüstü önlemler altında toprağa veriliyor. Kurbanların yakınları ve doktorlar özel koruyucu kıyafetlerle cenazeleri defnetti.
Ölümcül virüs durdurulamıyor! Ölülerini gömdüler Ölümcül virüs durdurulamıyor! Ölülerini gömdüler Ölümcül virüs durdurulamıyor! Ölülerini gömdüler

Ülkenin güneyinde yayılan virüsten dolayı 90'dan fazla kişi karantina altına alındı. Kerala eyaletinde virüsün yayılmasını kontrol altına almak için acil önlemler alındı.

Hindistan'ın güney eyaletlerinden Kerala'da Mayıs ayı başından beri görülen Nipah virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a ulaştı. Eyalet çapında acil önlemler alan yetkililer, 94 kişinin karantina altına alındığını açıkladı.

Meyve yarasası ve domuzlardan insanlara bulaşan virüsle ilgili olarak eyaletin Kozhikode mezrasında Fransız haber ajansı AFP'ye açıklama yapan bir sağlık yetkilisi "18 örneği teste gönderdik ve 12'si pozitif çıktı" ifadesini kullandı.

Aynı ajansa konuşan bir başka yetkili de karantinaların büyük ölçüde önleyici önlem olarak alındığını kaydetti.

Hayatını kaybedenler arasında bir de hastaları tedavi ederken virüs bulaşan Lini Puthussery isimli bir hemşire bulunuyor.

Kerala Eyalet Başbakanı Pinarayi Vijayan, hemşirenin "özverili hizmetleri her zaman hatırlanacak” açıklamasında bulundu.

1998'DEN BERİ GÖRÜLÜYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre Nipah virüsü 1998'den bu yana Malezya, Bangladeş ve Hindistan'da 260'dan fazla insanın ölümüne neden oldu. Virüsün bulaşması durumunda ise ölüm ihtimali yüzde 70.

Hindistan'da ilk kez 2001 yılında görülen hastalık, 2007 yılında da iki ayrı salgında 50'den fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açtı.

DSÖ, Nipah'ı küresel bir salgın ihtimaline karşın Ebola ve Zika virüsleriyle birlikte öncelikli sekiz hastalık arasına dâhil etti.

Hindistan'daki sağlık görevlileri eyalette tıbbi kamplar oluşturmanın yanı sıra, vatandaşları yere düşmüş meyveleri yememe ve hurma dallarından su içmeme konusunda uyardı.

Virüse karşı geliştirilmiş bir aşı henüz bulunmazken, hastalığın bulaştığı kişiler yüksek ateş, çarpıntı ve kusma belirtileri gösteriyor. Beyinde enflamasyona yol açan hastalık hayvanların dışında ayrıca virüs bulaşmış insanlardan da geçebiliyor.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
HDP'nin adayları 'temiz' çıkmadı!HDP'nin adayları 'temiz' çıkmadı!Siyasi partilerin YSK'ya sunduğu milletvekili aday listelerinin incelenmesi devam ediyor. 30 Mayıs'ta kesinleşecek listelerde HDP'nin bir çok adayının seçilme yeterliliğine sahip olmadığı belirtildi.
Eşinin yemeğine fare zehiri attı! Sonra ise...Eşinin yemeğine fare zehiri attı! Sonra ise...Boşanma aşamasındaki kocasının yemeğine fare zehiri katarak öldürmeye çalışan eş, tutuklandı. Genç kadın hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
İki kızına cinsel istismarda bulunan baba tutuklandıİki kızına cinsel istismarda bulunan baba tutuklandıAntalya'nın Konyaaltı ilçesinde, bir sitede kapıcılık yapan Ali İhsan Ç. (36), iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
Emniyet, MİT ve hacker'lar birlikte görev yapacakEmniyet, MİT ve hacker'lar birlikte görev yapacakUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 24 Haziran’daki çifte seçime bir ay kala, seçim günü alınacak önlemlere ilişkin çalışmalarını hızlandırdı.
Türkiye'den ABD'ye çok sert tepkiTürkiye'den ABD'ye çok sert tepkiDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD Kongresi'ndeki F-35 kararına ilişkin olarak "Bu gibi adımlar halinde biz de karşılık vermeye mecbur kalırız" dedi.
Ölümcül virüs durdurulamıyor! Ölülerini gömdülerÖlümcül virüs durdurulamıyor! Ölülerini gömdülerMeyve yarasalarının taşıdığı virüs nedeniyle Hindistan'da yaşamını yitirenler, olağanüstü önlemler altında toprağa veriliyor. Kurbanların yakınları ve doktorlar özel koruyucu kıyafetlerle cenazeleri defnetti.
  • Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı’dan son anket açıklaması25 Mayıs 2018 Cuma 11:21
  • PKK'ya darbe üzerine darbe!25 Mayıs 2018 Cuma 11:20
  • Uçaklar Atatürk Havalimanı'na inemiyor!25 Mayıs 2018 Cuma 11:16
  • Şükran Hanım aşk dolandırıcısına kıyamadı25 Mayıs 2018 Cuma 10:50
  • Gençler kime oy verecek?25 Mayıs 2018 Cuma 10:40
  • Karlov suikastında Rus konsomatris detayı!25 Mayıs 2018 Cuma 10:40
  • Bayram tatili 9 gün olacak mı? Açıklama geldi25 Mayıs 2018 Cuma 10:20
  • Meteoroloji uyardı! Bugün başladı,günlerce sürecek25 Mayıs 2018 Cuma 09:34
  • Batı’nın ‘ Erdoğan’ hesabını açık etti!25 Mayıs 2018 Cuma 08:20
  • Emniyet harekete geçti! Gözaltına alındılar25 Mayıs 2018 Cuma 08:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri