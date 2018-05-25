Aksoy, ABD'den bir heyetin Türkiye'de Menbiç konusunda bugün görüşmelerde bulunduğunu da bildirdi.
AYRINTILAR GELİYOR
25 Mayıs 2018 Cuma11 Ramazan 1439
- HDP'nin adayları 'temiz' çıkmadı!Eşinin yemeğine fare zehiri attı! Sonra ise...İki kızına cinsel istismarda bulunan baba tutuklandıEmniyet, MİT ve hacker'lar birlikte görev yapacakTürkiye'den ABD'ye çok sert tepkiErdoğan imzaladı! 15 gün süresi var cezası 250 bin TLMehmet Şimşek'ten kritik Halkbank açıklamasıÖlümcül virüs durdurulamıyor! Ölülerini gömdülerSonar Başkanı Hakan Bayrakçı’dan son anket açıklamasıPKK'ya darbe üzerine darbe!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 03:39 Güneş 05:31 Öğle 13:07 İkindi 17:04 Akşam 20:31 Yatsı 22:14
- 27°C Adana
- 28°C Adıyaman
- 20°C Afyon
- 15°C Ağrı
- 25°C Amasya
- 24°C Ankara
- 23°C Antalya
- 23°C Artvin
- 25°C Aydın
- 20°C Balıkesir
- BIST: 101.090 -0.79
- Altın: 200,828 5.64
- Dolar: 4,7878 3.99
- Euro: 5,6116 4.22
Türkiye'den ABD'ye çok sert tepki
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
HDP'nin adayları 'temiz' çıkmadı!Siyasi partilerin YSK'ya sunduğu milletvekili aday listelerinin incelenmesi devam ediyor. 30 Mayıs'ta kesinleşecek listelerde HDP'nin bir çok adayının seçilme yeterliliğine sahip olmadığı belirtildi.
Eşinin yemeğine fare zehiri attı! Sonra ise...Boşanma aşamasındaki kocasının yemeğine fare zehiri katarak öldürmeye çalışan eş, tutuklandı. Genç kadın hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
İki kızına cinsel istismarda bulunan baba tutuklandıAntalya'nın Konyaaltı ilçesinde, bir sitede kapıcılık yapan Ali İhsan Ç. (36), iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
Emniyet, MİT ve hacker'lar birlikte görev yapacakUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 24 Haziran’daki çifte seçime bir ay kala, seçim günü alınacak önlemlere ilişkin çalışmalarını hızlandırdı.
Türkiye'den ABD'ye çok sert tepkiDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD Kongresi'ndeki F-35 kararına ilişkin olarak "Bu gibi adımlar halinde biz de karşılık vermeye mecbur kalırız" dedi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Belli oldu! Diriliş ne zaman final yapacak?
- Çenesiz dana görenleri şaşırtıyor!
- Aldığı cezanın gerekçesi açıklandı! Reyting uğruna..
- Hepsine el konuldu! Piyasa değeri 2 milyon lira
- Tam 300 bin lira verdi! Çelik kralı esnafı ihya etti
- 17 ilde operasyon! Çok sayıda askere gözaltı
- Yine aday gösterilmemişti! İlk açıklama geldi
- Mehmet Ali Erbil tarafını belli etti
- Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor
- 15 yaşındaki gence 36 milyon dolarlık ceza
- Cenaze törenine gelinliğiyle katıldı!
- Ümraniye Devlet Hastanesi önünde dehşet anları!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.