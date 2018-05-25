Uçak krizi tırmanıyor!

Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağının 2014 yılında Ukrayna'nın doğusunda seyrederken füzeyle düşürülmesi konusunda yapılan uluslararası soruşturmada, atılan füzenin bir Rus tugayına ait olduğu sonucuna varılmıştı.
Soruşturma sonucunun açıklanmasından sonra Hollanda ve Avustralya, resmen Rusya'yı uçağın düşürülmesinden dolayı suçladı.
Hollanda'nın liderliğindeki soruşturma ekibi, füzenin Kursk kentinde konuşlanan bir Rus tugayından geldiğini iddia edilmişti. Rusya ise suçlamaları kabul etmemişti.
RUSYA'DAN KULLANILAN FÜZE HAKKINDA CEVAP
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, 2014'te Ukrayna'nın doğusunda düşen MH17 sefer sayılı yolcu uçağını vuran füzenin Rus ordusuna ait olduğu iddiasını içeren Hollanda soruşturmasına ilişkin olarak, Hollandalı soruşturmacıların kanıt olarak motorlarını gösterdiği tüm füzelerin 2011'den sonra imha edildiğini öne sürdü.
Kremlin'den yapılan açıklama da ise, Hollanda ve Avustralya'nın yönelttiği iddialar "şiddetle" reddedildiği açıklandı.
ABD: RUSYA'NIN SORUMLU TUTULMASI GEREK
ABD Dışişleri Bakanlığı, 2014 yılında Ukrayna’da düşürülen MH17 uçağından Rusya’nın sorumlu tutulması gerektiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert yaptığı açıklamada, Malezya Havayolları'na ait MH17 yolcu uçağının 17 Temmuz 2014'te Ukrayna'nın doğusunda seyrederken füzeyle düşürülmesinden Rusya'nın sorumlu tutulması gerektiğini söyledi. Neuert, "ABD, Hollanda Başsavcısı tarafından sunulan Ortak Soruşturma Ekibi'nin (JIT) bulgularına tam olarak güveniyor. Malezya Havayolları'na ait MH17 uçağı, Rusya'nın Kursk şehrinde bulunan Rusya Federasyonu'na ait 53. Uçak Tugayı'dan fırlatılan füzeyle düşürüldü" dedi.
DÜŞÜRÜLEN UÇAKTA 298 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Amsterdam'dan Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a giderken havada ikiye bölünen uçakta bulunan 298 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti. BUK füzesiyle vurulan uçak bu sırada Ukrayna'daki Rusya yanlısı isyancı güçlerin elindeki bölgeden geçiyordu.