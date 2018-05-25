Liman Caddesindeki sosyal tesislerden denize düşen askerin cenazesine arama çalışmalarında sonuca ulaşıldı. Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan askerin cenazesi, ambulansla Sarıyer Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Hayatını kaybeden askerin adı açıklanmadı.
25 Mayıs 2018 Cuma11 Ramazan 1439
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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Acı haber İstanbul'dan geldi!
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