25 Mayıs 2018 Cuma11 Ramazan 1439
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Ünlü Oyuncudan G.Saray açıklaması

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Ünlü Oyuncudan G.Saray açıklaması
Göztepe-Galatasaray maçının ardından Başkan Mustafa Cengiz'in canlı yayında açıklamalarda bulunduğu sırada araya giren Rıza Kocaoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.
Ünlü Oyuncudan G.Saray açıklaması Ünlü Oyuncudan G.Saray açıklaması Ünlü Oyuncudan G.Saray açıklaması

 

Galatasaray taraftarının gösterdiği tepkilere yanıt veren Rıza Kocaoğlu, "Konuşmanın amacımın dışında algılanması herkes gibi beni de derinden üzmüştür" ifadelerini kullandı.

İşte Rıza Kocaoğlu'nun paylaşımı;

"Beni tanıyan herkes Göztepe sevgimi hemen hemen her alanda dile getirmeye çalıştığımı çok iyi bilir. Galatasaray Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in basın mensupları ile yaptığı sohbet arasında yaptığım konuşmanın amacımın dışında algılanması herkes gibi beni de derinden üzmüştür.

Bu bağlamda Sayın Başkan'a da, samimiyet ve iyi niyetimi anladığı, bunu açıklamasında vurguladığı için ayrıca teşekkür etmek isterim. Son kez vurgulamakta fayda görüyorum ki, yapmış olduğum konuşmanın hiçbir camiayı veya bireyi kırmak ya da üzmek gibi bir amacı kesinlikle yoktur.

Bu süreçte yapıcı davranan sağduyulu Galatasaray taraftarına, Sebahattin Şirin'e, Göztepe taraftarına ve İsmail Kocaoğlu'na teşekkür ederim. Dünya'ya barış ve kardeşlik ilkesiyle bakan biri olarak, yine bu süreçte yanımda olup barışı, kardeşliği ve sağduyuyu kamuyouna telkin eden, başta Pepe Metin olmak üzere Fenerbahçe tribününe, Beşiktaş Çarşı grubuna, Sakaryalı, Bursalı, Karşıyakalı, Ankaragüçlü, Trabzonlu ve adını saymayı unuttuğum diğer takım taraftarı olan tüm dostlara teşekkürü borç bilirim."

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