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Çorum'daki 'gizemli kız' yakalandı

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Çorum'daki 'gizemli kız' yakalandı
Çorum'da geceleri Ulu Mezarlık'a gelip, Fatma Çiftçi'ye ait mezarın başında konuşup, ağlamasıyla gündeme gelen gizemli kız, dün gece yine geldi.
Çorum'daki 'gizemli kız' yakalandı Çorum'daki 'gizemli kız' yakalandı Çorum'daki 'gizemli kız' yakalandı

 

Çepni Mahallesi'ndeki Ulu Mezarlık görevlileri, 26 Nisan gecesi, siyah giysili, ayağında kırmızı ayakkabıları olan bir genç kızın mezarlığa gelerek, Fatma Çiftçi'ye ait mezarın başında konuşup, ağladığını fark etti. Birkaç gün üst üste yine aynı mezarın başına gelen genç kız için görevliler, 'Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak' yazılı not bıraktı. 

Görevlilerin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, genç kızı yakalamak için mezarlıkta önlem aldı. Çorum Belediyesi de mezarlıkta Fatma Çiftçi'nin mezarını görebilecek şekilde bir ağaca kamera yerleştirildi. Ancak tüm çabalar sonuçsuz kaldı. 

GİZEMLİ KIZ EFSANE OLDU

Olayın duyulmasının ardından 'gizemli kız', Türkiye'nin gündemine oturdu. Olay, günlerce görsel ve yazılı medyada geniş yer buldu. Genç kızı yakalayabilmek için Çorum ve çevre illerden akın akın insanlar mezarlığa geldi. Vatandaşlar, genç kızın başında konuşup ağladığı Fatma Çiftçi'ye ait mezarın başında dua etti. 

Polis ekipleri, mezarlık ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, seyyar satıcılar da yoğunluk nedeniyle bölgede tezgah kurdu.

'TANITIMDA KULLANILSIN' TARTIŞMASI

Gizemli kızın, şehrin tanıtımına da katkı sağlayacağı yönünde fikirler ortaya atıldı. Çorum İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ömer Arslan, "Bu tür efsanelerin, yaşandığı bölgede turizme büyük katkısı bulunmaktadır. İlimizin tanıtımında da bir efsane araştırırken bir anda da bu konu gelişmiştir. Sadece sosyal medyanın yazdığı hikayelerden efsane geliştireceğiz. Çalışmayı onay için bakanlığa ileteceğiz" şeklinde açıklama yaptı.

Ancak Belediye Başkanı Zeki Gül ise bu tür bir değerlendirmeye katılmadığını söyledi. 

RUHSAL SORUNLARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Günlerce konuşulan olayla ilgili araştırmalarını sürdüren polis ekipleri, genç kızın mezarlık yakınlarındaki bir evde yaşadığını tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen ancak ismi açıklanmayan kızın ruhsal sorunları olduğu saptandı. Genç kız hastanede tedavi ettirildi, ardından da emniyette ifadesi alındıktan sonra yakınlarına teslim edildi.

'İDARİ VEYA ADLİ İŞLEM YAPILMADI'

Çorum Valiliği de bir kişinin özelindeki sebeplerden dolayı mezarlıkta ağlamasının emniyet ve asayişe müessir bir yönü bulunmadığından, idari veya adli herhangi bir işlem yapılmadığını dair açıklama yaptı.

DÜN GECE YAKALANDI

Ulu Mezarlık görevlileri, dün gece 'gizemli kız'ın yine geldiği ihbarı üzerine harekete geçti. Görevliler, el feneriyle mezarlıkta genç kızı aramaya başladı. Genç kız, bir mezarın arkasında saklanırken fark edildi. Kaçmaya çalışan kız, kovalamacayla yakalandı. Korktuğu gözlenen, "Abi bırakın beni, gideyim" diyen kızı, görevliler sakinleştirmeye çalıştı. Görevlilerden birisi, "Kızım sen tek başına gecenin bir saati mezarlıkta ne ararsın, bir derdin mi var. Hadi bize söyle, sana her konuda yardımcı olacağız. Korkma, artık emin ellerdesin, bak biz yanındayız" dedi. Görevliler, uzun süre sohbet ettikleri genç kızı bölgeden uzaklaştırdı.

Ruhsal sorunları olan genç kızın zaman zaman özellikle geceleri tek başına mezarlığa gelip, mezarların arasında yatarak saatlerce kendi kendine konuşup, ağladığı öne sürüldü.

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