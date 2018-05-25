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Üniversitesiyi karıştıran kedi vahşeti!

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Üniversitesiyi karıştıran kedi vahşeti!
Ankara’da Hacettepe Üniversitesi’nin Beytepe Öğrenci Evleri’nde yaşayan iki kedi, 5’inci kattan aşağıya atıldı. Kedilerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.
Üniversitesiyi karıştıran kedi vahşeti! Üniversitesiyi karıştıran kedi vahşeti! Üniversitesiyi karıştıran kedi vahşeti!

 

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’ndeki Öğrenci Evleri’nde yaşayan iki kedi, J Blok’un 5’inci katından atıldı. Kedilerden biri öldü diğeri ağır yaralandı. 22 Mayıs Salı günü saat 19.00 civarında yaşanan olay, üniversite öğrencilerini ayağa kaldırdı. Sosyal medyadan #hacettepedehayvancinayeti etiketiyle paylaşımda bulunan öğrenciler, rektörlüğe ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na dilekçe vererek olayın aydınlatılmasını istedi. Katlarda kamera bulunmadığı için olayın faillerini bulamadıklarını belirten Hacettepe Üniversitesi Hayvan Hakları ve Doğayı Koruma Topluluğu (HAYDOK) Başkanı Heval Deniz Önal, Hürriyet’ şunları söyledi:

DÜŞMELERİ BİZCE MÜMKÜN DEĞİL

“J Blok içerisinde HAYDOK olarak sorumluluklarını üstlendiğimiz iki kedimiz beşinci kattan aşağıya atıldı. Düştü diyemiyoruz çünkü görgü tanıkları düşüş açısını aktararak ikisinin de art arda fırlatıldığını iddia ediyor. Yıllardır kampüste yaşayan, dış ortama alışkın iki kedinin 5-6 saniye arayla birbirinden bağımsız şekilde aşağı düşmesi bizce mümkün değildir. Kedilerden biri akciğerleri parçalandığı için hayatını kaybetti, diğeri ise yoğun bakımda.

BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

Kedilerin düştüğü bölge kenarlardan uzak bir alan. Kenardan kendileri düşmüş olsalar bir yere tutunmaya çalışacakları için tırnaklarında tahribat olurdu. Veteriner raporunda böyle bir bilgi yok. Konuyla ilgili araştırma yapılması için Rektörlük ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na dilekçe verdik. Bu işin peşini bırakmayacağız. Olay hakkında detaylı bilgi sahibi olanların bize ulaşmalarını istiyoruz.”
 

REKTÖR ÖZEN: ‘BU TÜR VAHŞETİ KABUL EDEMEYİZ’

Hacettepe Üniversitesi’ndeki kedi vahşeti, üniversite senatosunda da gündeme geldi. Olayın açığa kavuşturulması yönünde talimat veren Rektör Prof. Dr. Haluk Özen’in “Sıhhıye ve Beytepe yerleşkelerinde yaşayan hayvanlar bu yerleşkelerin ev sahibidir. Bu tür vahşeti kabul edemeyiz, ne gerekiyorsa yapılsın, failleri bulunsun” dediği öğrenildi.

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