25 Mayıs 2018 Cuma11 Ramazan 1439
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FETÖ zanlısını savunmaya geldi! O da FETÖ'cü çıktı

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Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu öne sürülen zanlıyı savunmak üzere emniyete gelen avukat, aynı soruşturma kapsamında FETÖ şüphelisi olarak gözaltına alındı.
FETÖ zanlısını savunmaya geldi! O da FETÖ'cü çıktı
FETÖ zanlısını savunmaya geldi! O da FETÖ'cü çıktı FETÖ zanlısını savunmaya geldi! O da FETÖ'cü çıktı FETÖ zanlısını savunmaya geldi! O da FETÖ'cü çıktı


Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltındaki avukat N.A'yı savunmak üzere emniyete gelen avukat G.B. hakkında gözaltı kararı bulunduğu belirlendi. 

Bunun üzerine G.B. de gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlıların 2'sinin de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldukları öğrenildi.
 

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