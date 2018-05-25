Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltındaki avukat N.A'yı savunmak üzere emniyete gelen avukat G.B. hakkında gözaltı kararı bulunduğu belirlendi.
Bunun üzerine G.B. de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlıların 2'sinin de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldukları öğrenildi.
25 Mayıs 2018 Cuma11 Ramazan 1439
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FETÖ zanlısını savunmaya geldi! O da FETÖ'cü çıktı
Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu öne sürülen zanlıyı savunmak üzere emniyete gelen avukat, aynı soruşturma kapsamında FETÖ şüphelisi olarak gözaltına alındı.
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