Günde 30 TL için lağıma dalıyorlar

Aşırı yağış alan 14 milyon nüfuslu Dakka'da kanalizasyonların tıkanması büyük bir problem.
Bu soruna karşı lağım temizleyicilerine başvuruluyor.
Ancak bu kişiler hiçbir koruyucu önlem almadan mikroplarla dolu lağım suyunun içine dalıyor.
İşlerini yaparken, nefeslerini tutmak zorunda kalan lağım temizleyicilerinden her yıl onlarcası mesleklerinden ötürü yakalandıkları çeşitli hastalıklardan ölüyor.
Lağım temizleyicileri günde 4.50 sterlin (30 TL'den az) ile 7.50 sterlin (50 TL'den az) arasında kazanıyor.