Günlerdir ortada yoktu! ABD'ye kritik telefon

Günlerdir kendisinden haber alınamayan hatta öldü iddiaları ortada dolanan Prens Selman, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefonda görüştü.
Görüşmede, bölgesel ve uluslararası alanda bir takım ortak konuların ele alındığı öğrenildi.
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Günlerdir kendisinden haber alınamayan hatta öldü iddiaları ortada dolanan Prens Selman, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefonda görüştü.
Görüşmede, bölgesel ve uluslararası alanda bir takım ortak konuların ele alındığı öğrenildi.