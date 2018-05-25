25 Mayıs 2018 Cuma11 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:39Güneş 05:31Öğle 13:07İkindi 17:04Akşam 20:31Yatsı 22:14
    • 29°C Adana
    • 31°C Adıyaman
    • 23°C Afyon
    • 18°C Ağrı
    • 25°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 22°C Balıkesir
  • BIST: 102.831 1.67
  • Altın: 197,994 0.23
  • Dolar: 4,7202 0.07
  • Euro: 5,5094 -0.43

Bayram tatili 9 gün olacak mı

»
Bayram tatili 9 gün olacak mı
Ülke olarak, her Ramazan ayında olduğu gibi yine aynı tartışmayı gündemimize aldık, 'Bayram tatili kaç gün olacak' sorusuna cevap arıyoruz.
Bayram tatili 9 gün olacak mı Bayram tatili 9 gün olacak mı Bayram tatili 9 gün olacak mı

Ramazan Bayramı 15 Haziran 2018 tarihinde başlıyor. Bayrama günler kala, Ramazan Bayramı'nın kaç gün tatil olacağı merak ediliyor.

Ramazan Bayramı'nın hangi güne denk geldiği ve bayram tatilinin kaç gün olacağı tatil planını yapanlar tarafından önem taşıyor.

İFTARDA BAYRAM TATİLİ SORULDU

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, önceki akşam gazete ve televizyonların Ankara temsilcilerini iftarda ağırladı. İftarda birbirinden önemli açıklamalar yapan Bakan Kurtulmuş, "Ramazan Bayramı tatili 9 gün olur mu?" sorusunun da yanıtını verdi.

"9 GÜN TATİL KOLAY DEĞİL"

Kurtulmuş, bayram tatilinin 9 güne uzatılması konusunda "Ben Kültür ve Turizm Bakanı’yım şu anda, bana sorarsanız; insanların turizm faaliyetleri. Ama bir de bunun bir ekonomik şeyi var, bu biraz kolay değil." dedi.

3 GÜNLÜK BAYRAMIN 2 GÜNÜ, HAFTA SONUNA DENK GELİYOR

Takvime bakıldığında Ramazan Bayramı'nın birinci günü Cuma gününe denk geliyor. Cumartesi ve Pazar günü de bayram tatili arasında. Ramazan Bayramı 3 gün sürüyor.

Bu şartlarda bayram tatilinin 9 gün olması zor gibi görünüyor. Yine de son açıklama Bakanlar Kurulu'ndan gelecek.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Merkez'in hamlesi sonrası hemen harekete geçtilerMerkez'in hamlesi sonrası hemen harekete geçtilerFitch Ülke Notları Yöneticisi McCormack, devam eden TL zayıflığının Türkiye'nin notunu etkileyebileceğini belirtti.
Bayram tatili 9 gün olacak mıBayram tatili 9 gün olacak mıÜlke olarak, her Ramazan ayında olduğu gibi yine aynı tartışmayı gündemimize aldık, 'Bayram tatili kaç gün olacak' sorusuna cevap arıyoruz.
CHP'deki yumruklu kavganın nedeni ortaya çıktıCHP'deki yumruklu kavganın nedeni ortaya çıktıCHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ile İzmir Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın yumruklu kavgasının perde arkası ortaya çıktı.
ABD'den Türkiye'ye F-35 engeli!ABD'den Türkiye'ye F-35 engeli!ABD Kongresi'nde bazı senatörler, Türkiye'nin Lockheed Martin F-35 Müşterek Taarruz Uçağı jetleri satın almasını engellemeye yönelik bir adım daha atmaya hazırlanıyor.
Üniversitesiyi karıştıran kedi vahşeti!Üniversitesiyi karıştıran kedi vahşeti!Ankara’da Hacettepe Üniversitesi’nin Beytepe Öğrenci Evleri’nde yaşayan iki kedi, 5’inci kattan aşağıya atıldı. Kedilerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.
Kritik zirve sona erdi!Kritik zirve sona erdi!Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, çalışma grubu toplantısı için ABD'den bir heyetin Ankara'ya geldiğini söyledi. Toplantının gündemi Münbiç oldu, 4.5 saat süren toplantı sona erdi
  • Çorum'daki 'gizemli kız' yakalandı25 Mayıs 2018 Cuma 13:30
  • Ünlü Oyuncudan G.Saray açıklaması25 Mayıs 2018 Cuma 13:28
  • Acı haber İstanbul'dan geldi!25 Mayıs 2018 Cuma 13:27
  • İstanbul'da büyük tehlike! Sokaklara indiler...25 Mayıs 2018 Cuma 13:00
  • HDP'nin adayları 'temiz' çıkmadı!25 Mayıs 2018 Cuma 12:40
  • Eşinin yemeğine fare zehiri attı! Sonra ise...25 Mayıs 2018 Cuma 12:20
  • İki kızına cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı25 Mayıs 2018 Cuma 12:08
  • Emniyet, MİT ve hacker'lar birlikte görev yapacak25 Mayıs 2018 Cuma 12:00
  • Türkiye'den ABD'ye çok sert tepki25 Mayıs 2018 Cuma 11:51
  • Ölümcül virüs durdurulamıyor! Ölülerini gömdüler25 Mayıs 2018 Cuma 11:29
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri