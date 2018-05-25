25 Mayıs 2018 Cuma11 Ramazan 1439
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İsrail'den bir skandal karar daha!

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İşgalci İsrail’in, Gazze’de yaşayan Filistinlilerin Ramazan ayı boyunca Kudüs’e girişlerini engelleme kararı aldığı açıklandı. İsrail, diğer bölgelerden gelen Filistinlilerin de sadece 40 yaş üstü olanlarının Mescid-i Aksa'ya girişine izin veriyor.
İsrail'den bir skandal karar daha!
İsrail'den bir skandal karar daha! İsrail'den bir skandal karar daha! İsrail'den bir skandal karar daha!

 

İşgalci İsrail'in Gazze'de yaşayan Filistinlilere Ramazan ayı boyunca Kudüs'e giriş yasağı koyduğu bildirildi. Gerekçe olarak ise İsrail-Gazze sınırında tırmanan gerilim gösterildi.

Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) Genel Müdürü Camilla Ebu Rukon yaptığı açıklamada Gazze şeridinde gerilimin arttığını ve sadece Yahudilere ve Samarya bölgelerinin halkına Kudüs'e giriş izni verilmesinin kararlaştırıldığını söyledi. 

İsrail, Ramazan ayının ikinci cuma namazını Mescid-i Aksa'da ibadet ederek geçirmek isteyen 40 yaş üstü Filistinlilerin ve çocukların geçişlerine izin verdi. Filistinliler, Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti ile Kudüs'ü ayıran kontrol noktasından geçti.

Böylece Gazze'de yaşayan Filistinlilerin, Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar tarafından kutsal sayılan Mescid-i Aksa'yı bu yıl ziyaret edemeyecekleri ve Batı Şeria halkı ile birlikte iftarlara katılamayacakları belirtildi.

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