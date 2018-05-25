Roma'dan resmi Talisca açıklaması!



Beşiktaş'ın Talisca'yı transfer etmek için 31 Mayıs'a kadar opsiyonu bulunuyor. Siyah beyazlı yönetim 21 milyon euroyu ödeyip Talisca'yı daha yüksek bir fiyata satmanın planlarını yapıyor.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de son lig maçının ardından Brezilyalı oyuncuyla ilgili şunları söylemişti: "Talisca zaten devre arasında gitmişti. Maalesef giden bir oyuncumuz. Talisca'nın gitmesine üzüldüm. Biraz daha kalsaydı hem bizim için hem kendisi için iyi olurdu. İyi bir kulübe gittiği için mutluyum. Anlaşmasını yaptı zaten. cenk Tosun'a rakip olabilir."



Dün Brezilya basınına konuşan Talisca ise, "İngiltere Ligi'ni tercih ederim" diyerek sinyali vermişti.



Talisca'nın adının geçtiği İngiliz ekipleri Manchester United, Liverpool ve Wolverhampton Wanderers. (Ajansspor)

