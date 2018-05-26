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CNBC duyurdu! ABD'yi tutuşturacak gelişme

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CNBC duyurdu! ABD'yi tutuşturacak gelişme
ABD'li CNBC televizyonu, Rusya'nın yeni nesil füze savunma sistemi olan S-500'ü gizli olarak gerçekleştirdiği denemede başarıyla test ettiğini duyurdu.
CNBC duyurdu! ABD'yi tutuşturacak gelişme CNBC duyurdu! ABD'yi tutuşturacak gelişme CNBC duyurdu! ABD'yi tutuşturacak gelişme

ABD kaynaklı televizyon CNBC'nin haberine göre Rusya'nın yeni nesil füze savunma sistemi S-500, Rusya tarafından gizli olarak gerçekleşen denemede başarıyla test edildi.

Habere göre dünyanın en uzun menzilli füze savunma sistemi olan S-500, yaklaşık 480 kilometre uzaklıktaki hedefi vurdu. S-500 önceki testlerde 400 kilometre mesafedeki hedefleri vurmuştu.

Haberde, "Rusya, 'karadan havaya' füze sisteminin hipersonik füzeler, hava araçları ve insansız hava araçları ile ABD'li F-22 ve F-35 gibi savaş uçaklarını önleyebileceğini doğruladı. S-500, Kremlin'in birkaç hedefe nokta atışı yapma imkanlarını arttıracak" dendi.

S-500 FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ

'Karadan havaya' savunma füze sistemi olan S-500, artırılmış menzil ve irtifa potansiyeli sayesinde balistik füzeler dışında uçak ve helikopter gibi aerodinamik hedefleri ve kruz füzelerini vurma yeteneğine sahip. 

600 kilometre menzile sahip sistem, saniyede 7 kilometre hızla uçan 10 balistik hedefi aynı anda tespit ederek vurma kapasitesine sahip. S-500'ler, süpersonik füzelerin savaş başlıklarını etkisiz hale getirebilecek.

S-500 füze savunma sistemi, özellikleri açısından selefi S-400 ve ABD yapımı muadili Patriot Advanced Capability 3 sistemlerinin oldukça üstünde olacak.

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