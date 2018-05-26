Beşiktaş yönetiminden devrim gibi karar!

Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğu hedeflerken sezonu dördüncü sırada noktalayan Beşiktaş'ta yönetim kurulunun yerli futbolcuların sözleşmeleri konusunda önemli atmaya hazırlandığı ortaya çıktı.



Son 2 yılda Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılan ve UEFA'dan toplamda 80 milyon euroya (yaklaşık 440 milyon lira) yakın gelir elde eden takımın bu sezon Devler Ligi hedefine ulaşamaması yönetimi harekete geçirdi. Döviz kurunun son günlerde yüzde 20'ye yakın oranda yükselmesini de dikkate alan siyah-beyazlı idareciler, yerli oyuncularla avro üzerinden yapılan mevcut sözleşmelerin en kısa sürede Türk lirasına çevrilmesi konusunda görüş birliğine vardı.



CİDDİ ZARARLAR ORTADAN KALKACAK



Takımdaki yabancı oyuncularla lira üzerinden sözleşme imzalama şansı bulunmayan yönetimin, Türk oyuncularla TL bazlı yeni anlaşmalar imzalayarak harcamaları sabitlemek ve böylece dövizdeki yükselişlerle ortaya çıkan ciddi zararı ortadan kaldırmak istediği aktarıldı.



10 YERLİ FUTBOLCU



Beşiktaş'ın bugünkü kadrosunda gençler hariç 10 yerli futbolcu bulunuyor. Oğuzhan Özyakup, Tolga Zengin, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Gökhan Töre, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Aras Özbiliz, Veli Kavlak ve Mustafa Pektemek, siyah-beyazlı takımın Türk oyuncularını oluşturuyor. Bu arada Beşiktaş Yönetimi, yerli oyuncuların yıllık ücretlerinin yanı sıra maç başı ve puan başı paralarını da liraya çevirmek istiyor. Futbolcuların büyük çoğunluğu senelik ücretlere ilaveten maç ve puan başı ücretlerini yine avro olarak alıyor.



YILDA 17 MİLYON EURO



Beşiktaş Kulübü yerli futbolculara yılda yaklaşık 17 milyon euro (94 milyon lira) ücret ödüyor. Gökhan Gönül, Caner Erkin, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan en fazla kazanan yerli oyuncular olarak dikkat çekiyor. 1 milyon 750.000 euro kazanan Gökhan Gönül ve Caner'e ayrıca puan başına 4000'er avro ödeniyor. Devre arasında sözleşmesini 2022'ye kadar uzatan Tolgay Arslan'ın yıllık ücreti kulüp tarafından açıklanmadı. Başarılı futbolcunun yıllık ücretinin 2 milyon euro seviyesine çıkarıldığı iddia edildi.

Milliyet

