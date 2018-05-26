Ünlü Alman gazeteciden 'Türkiye' itirafı!

Ünlü Alman Gazeteci-Yazar Christoph Hörste katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli tespit ve açıklamalarda bulundu. Hörstel, Türkiye'nin itaat etmediği için saldırılara maruz kaldığını belirtti.

Dünyaca ünlü Alman Gazeteci-Yazar Christoph Hörstel gündeme ilişkin önemli tespit ve açıklamalarda bulundu. Hörstel Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın batı dünyasında ne denli iki yüzlü bir politika ile karşılandığını ve bunun gerekçelerini masaya yatırdı.

İşte Hörstel'in röportajından öne çıkan bölümler;

"BATI TÜRKİYE'NİN POLİTİKASINA PARMAK SOKMA DERDİNDE"

Türkiye'de yaşamıyorum şu anda, dışarıdan takip ediyorum ama gördüğüm şey şu Türk insanı şunu fark etti ülkesinde etkili bir politika izleniyor. Batı şunu yapmaya çalışıyor, Türkiye'nin politikasına parmağını sokmaya çalışıyor. Ve bazı politik partileri Cumhurbaşkanına ve ülkeye karşı kullanmaya çalışıyor. Dış güçler, Türkiye'nin yaptığı tüm bu gelişmeleri inkişafları kötüye çevirmeye çalışıyor.

Türkiye'de büyük bir baskı var ve bu baskıyı yapanlar Türkiye'ye karşı ekonomiyi kullanıyor. Sizce Amerikan sermayesi mi bunu yapıyor? Ve amaçları nedir bunu yapanların?

"TÜRKİYE'YE ULUSLARARASI MOBBİNG YAPILIYOR"

Gördüğünüz gibi sadece Amerikan sermayesi değil uluslararası, hatta küresel sermaye bunu yapıyor. Daha önce bunu İsviçre üniversitelerinde incelemiştik. 2010 araştırmasında demişlerdi ki bütün dünyadaki bankalar tek bir kartel oluşturuyor. Bir grup var dünyada bankalar grubu Ve bu bankalar grubu da politika üzerinde çok etkili bir grup. Türkiye'nin üzerindeki baskı sadece ekonomik değil kur üzerinden de baskı oluşturuluyor. Uluslararası Mobbing uygulaması yapılıyor şuanda.

Eğer bir Türk şirketi iseyseniz işleriniz çok iyi gitmeyebilir, dışarıda baskı görebilirsiniz. Bu durum Türkiye'nin politikalarına baskı kurmalarının bir parçasıdır. Çünkü baskı şunu yapmaya çalışıyor; Türkiye kendini korumamalı, Suriye'de kendisini korumamalı teröristlere karşı. Biliyoruz ki önümüzdeki yıllarda Amerikalıların bazı planları var. 500 milyon dolar öngördü Amerikalılar ve bu parayı da adeta dünyayı fethetmek için kullanacaklar, PKK temelli orduyu desteklemek için kullanacaklar bu parayı bunu herkes biliyor. Sadece Suriye'ye karşı değil Türkiye'ye karşıda bu ordu kullanılacak.

"WASHINGTON ORTAKLIK DEĞİL İTAAT İSTER"

Türkiye'nin politikalarına karşı kararlı bir politika kurmak istiyorlar. Bakın NATO bir kardeşler grubu değil, üzerinde bir patronu var oda Amerika. Bu benim analizim değil, küresel olarak bilinen bir şey bu. Oradaki patrona uymak zorundasınız. NATO'da bir patron var oda Amerika. Türkiye'nin politikalarını dizginlemek istiyorlar. Önceki Başbakanımız, Şansölyemiz Willy Brandt'da bunu söylemişti zaten. Herkes biliyor ki Washington ortak istemez, Washington sadece ortaklarının ona uymasını ve itaat etmesini ister.

Soru: Türkiye başını eğmiyor, uymuyor Amerika'ya zaten bu yüzden de bu mobbingi görüyoruz. Peki, bu uluslararası mobbinge karşı Türkiye nasıl baş edebilir?

"TÜRKİYE AKILLICA KENDİ YOLLARINI VE OYUNUNU KURUYOR"

Bence Türkiye çok akıllıca kendi yollarını kuruyor şuan. Büyük güçlerin arasındaki ince çizgiden gidiyor. Rusya ile çok akıllıca bir şekilde arkadaşlıklarını başlattılar. Ve bence şunu söyleyebilirim Almanya olarak sorumluluğumuz ve ben politikacı olsaydım Cumhurbaşkanının yaptığının aynısını yapardım. Bu büyük küresel güçlerin arasındaki boşlukları kullanarak oradan giderdik, bizde aynısını yapardık. Ama dünyada eğer hakkımız olan özgürlüğü bize vermeyecek bir güç olsaydı bizde kendimizi korumak zorunda kalırdık Almanya olarak, bizde aynısını yapardık. Ve Türkiye'de bunu yapıyor, çok iyi yapıyor.