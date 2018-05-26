26 Mayıs 2018 Cumartesi12 Ramazan 1439
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ABD itiraf etti! Kaybediyoruz

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ABD itiraf etti! Kaybediyoruz
ABD'de yapılan yeni bir ankete göre Amerikan halkının yüzde 69'u, ülkenin Ortadoğu'daki etkinliğini Rusya, İran ve Çin gibi ülkelere bıraktığını düşünüyor.
ABD itiraf etti! Kaybediyoruz ABD itiraf etti! Kaybediyoruz ABD itiraf etti! Kaybediyoruz

Amerikan The Hill haber sitesinde yer alan ve Harvard CAPS ile Harris Poll firmalarının yaptığı anket, Amerikan dış politikasıyla ilgili ilginç verileri ortaya koydu. Buna göre, ankete katılan yetişkin Amerikalıların yüzde 69'u, ABD'nin Ortadoğu'daki etkinliğinin giderek azaldığını, Rusya, İran ve Çin gibi ülkelerin etkilerini artırdığını düşünüyor.

ABD'nin son dönemde Ortadoğu ile ilgili aldığı kararların bu süreçte etkili olduğuna işaret edilen haberde, Donald Trump yönetiminin özellikle İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesi ve Kudüs kararının yansımalarına dikkat çekildi.

"İRAN'LA NÜKLEER ANLAŞMA YENİDEN MÜZAKERE EDİLMELİYDİ"

Anketin İran'la ilgili bölümünde ise Trump yönetimine destekten çok eleştiri geldi. Ankete katılanların yüzde 54'ü İran'la nükleer anlaşmadan çıkmak yerine anlaşmanın yeniden müzakere edilmesinin daha doğru olacağını savundu. Trump'ın İran kararına tam destek verenlerin oranı ise yüzde 46 düzeyinde kaldı.

Ancak katılımcıların yüzde 65'inin, İran'ın nükleer anlaşmaya sadık kalmadığı görüşünü beyan etmesi de dikkat çekti.

KUDÜS KARARINA DESTEK

Öte yandan Trump yönetiminin Tel Aviv'deki ABD üyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararı, Amerikan halkından destek gördü. Ankete göre katılımcıların yüzde 60'ı Kudüs kararını desteklerken, yüzde 40'ı ise kararı doğru bulmadıklarını dile getirdi.

Aynı ankette Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerinin katliamına yönelik sorularda ise şiddetin sorumlusunun Hamas olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 49, ABD'nin sorumlu olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 29, İsrail'in olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 22 olarak gerçekleşti.

Anketin 21-22 Mayıs günlerinde bin 347 Amerikalı seçmen üzerinde yapıldığı kaydedildi.

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