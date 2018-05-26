26 Mayıs 2018 Cumartesi12 Ramazan 1439
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Mehmetçik Kandil yolunda! 2.5 aydır sürüyor

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Kuzey Irak’ta 2.5 aydır belirli aralıklarla operasyonlarını sürdüren TSK, özellikle Kandil yolu üzerinde bulunan Hakurk’a yönelik operasyonlarını sıklaştırdı.
Mehmetçik Kandil yolunda! 2.5 aydır sürüyor
Mehmetçik Kandil yolunda! 2.5 aydır sürüyor Mehmetçik Kandil yolunda! 2.5 aydır sürüyor Mehmetçik Kandil yolunda! 2.5 aydır sürüyor

Hakurk’a yoğun şekilde operasyon yapılması “Kandil’e iniş hazırlığı” olarak da değerlendiriliyor.

SURİYE’de Afrin’in merkezine 18 Mart’ta girilerek teröristlerden temizlenmesinden bir hafta önce Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kuzey Irak’ta, terör örgütü PKK’ya yönelik karadan ve havadan yaptığı operasyonlar, 2.5 aydır belirli aralıklarla sürüyor. 

HAKURK’A YOĞUNLUK

Bu operasyonların son bir hafta içinde özellikle Hakurk bölgesine yoğunlaşması dikkat çekiyor. Bir haftada 22 hedef vurulurken, 10’dan fazla terörist etkisiz hale getirildi. Hürriyet’in edindiği bilgiye göre, Hakurk hedefli operasyonların perde arkasında, terör örgütü PKK’nın Kuzey Irak’ta ana karargâhı konumundaki Kandil’den bölgeye terörist indirmesini önleme amacı bulunuyor. Kuzey Irak’ta 10 Mart’ta komandoların karadan F-16’ların da hava taarruzlarıyla başlattığı operasyonların geçmiş yıllara göre en önemli farkı, Türk askerinin harekât sonrası Türkiye sınırlarına geri dönmeyip bölgede konuşlanması. 

KALICI ÜSLER KURULDU

Özellikle Türkiye sınır hattı (Hakkâri-Şırnak) ile Avaşin ve Zap boyunca Hakurk’a kadar olan bölümde önemli bir kesimi teröristlerden temizleyen TSK unsurları, Hakurk’a kadar olan bu bölgede bazı kritik noktalarda kalıcı üsler kurmuş durumda. TSK’nın bölgede kalıcılığını önlemek için terör örgütü PKK, son dönemde Kandil’den Hakurk’a terörist sevk etmeye başladı. Bu hareketlilik doğrultusunda gelen istihbaratların değerlendirilmesi sonucu, Hakurk’a hava taarruzları arttırıldı. Güvenlik kaynakları, Hakurk’a kadar olan alanda birçok üs noktası kurulduğunu doğruladı. Ancak Hakurk’ta tam üslenmenin henüz yapılmadığı bildirildi.

KANDİL’E İNİŞ HAZIRLIĞI

Hakurk’un bir diğer özelliği de Kandil yolu üzerinde bulunması. Kulislerde bu nedenle Hakurk’a yoğun şekilde operasyon yapılması “Kandil’e iniş hazırlığı” olarak da değerlendiriliyor. Ancak bu iddiayla ilgili güvenlik kaynakları sessiz kalmayı tercih ediyor.

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