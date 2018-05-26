26 Mayıs 2018 Cumartesi12 Ramazan 1439
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Saatler sonra ulaşıldı! Acı manzara ortaya çıktı

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Bursa'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası Orhaneli yolunda ve şehrin bir çok noktasında sel baskınları ve heyelan meydana geldi.
Saatler sonra ulaşıldı! Acı manzara ortaya çıktı
Saatler sonra ulaşıldı! Acı manzara ortaya çıktı Saatler sonra ulaşıldı! Acı manzara ortaya çıktı Saatler sonra ulaşıldı! Acı manzara ortaya çıktı

Heyelan Orhaneli yolunda bulunan Doğancı köyünü yok etti. Ekipler saatler süren çalışma sonucu o köy yolunu ulaşıma açarak köylülerle iletişime geçti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Doğancı Köyü heyelan ve sele teslim oldu. Heyelan sonucu köydeki bir çok ev kullanılamaz hale gelirken araçlar selde sürüklenerek ağır hasar aldı.

Köyde bulunan vatandaşlar evlerin üst katlarına sığınıp ilk yardımın gelmesini bekledi. 7 saatlik çalışma sonucu Orhaneli-Bursa istikameti halen kapalıyken ulaşım Orhaneli istikametinden çift şerit olarak sağlanıyor.

Olay yerine başta, AKUT, BAKUT, NAK,JAK, AFAD ekipleri ve gönüllü olarak çalışmalara katılan vatandaşlarda bulunuyor. İş makineleri ile heyelanla yoldan geçen araçların üzerine düşen kaya ve topraklar kaldırılırken ortaya içler acısızı manzaralar çıktı.

Su basan evlerin içerisi kullanılamaz hale gelirken köylüler yetkilerden bir an önce bu mağduriyetin giderilmesini istedi. Heyelan sonucu kayanın altında kalan ve içerisi toprak dolan araç AKUT ekipleri tarafından çıkarılırken içerisinde herhangi bir vatandaşın olmaması yüreklere su serpti.

​Çalışmaların süreceğini belirten ekipler olay yerinde kalarak olası ikinci bir felaket için tedbir aldı

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