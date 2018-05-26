Transfer telefonu! 'Fatih Hoca çok istiyor...'

Galatasaray'dan Emre Akbaba operasyonu için başkan Mustafa Cengiz düğmeye bastı.

Spor Toto Süper Lig'de 14 gol 10 asistlik performansıyla yıldızlaşan 25 yaşındaki futbolcu için, Sarı- Kırmızılı kulübün patronu Mustafa Cengiz'in devreye girdiği ortaya çıktı.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu telefonla arayan Cengiz'in, "Hocamız Fatih Terim, Emre Akbaba'yı çok istiyor. Malumunuz önümüzde bir seçim süreci var. Oyuncunuza çok sayıda talip olduğunu biliyoruz. Seçimi kazanırsam, Emre Akbaba için talep ettiğiniz parayı vereceğiz. Lütfen o güne kadar oyuncunuzu kimseye satmayın" dediği öğrenildi.

Emre Akbaba, geçtiğimiz gün transferi ve geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Milli takım ile birlikte önlerinde 3 hazırlık maçı olduğunu ifade eden Emre Akbaba, "3 hazırlık maçımız var. Rakiplerimiz Dünya Kupası'na hazırlanan takımlar. O yüzden çok motive olacaklar maçlarda, bizim için de iyi bir sınav olacak. Bizim de yeni, genç oyunculardan oluşan bir kadromuz var. Alışma süreci geçiriyoruz ve birbirimizi daha fazla tanıma amacıyla bu maçlar çok önemli olacak" demişti.