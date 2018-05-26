Eşleri salavat getirdi

Bursa-Orhaneli karayolunda su ile birlikte gelen heyelan yolu trafiğe kapattı. Dikkaldırım Mahallesi ve Orhaneli yolunda sürüklenen araçlar anbean görüntülendi. Vatandaşların cep telefonuna yansıyan görüntülerde sürücülerin panik anları dikkat çekti.

SALAVAT GETİRİP ALLAH'TAN YARDIM DİLEDİLER



Bursa - Orhaneli yolunda bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde sel sularının sürükleyerek uçurumun kenarına kadar getirdiği lüks otomobile canını hiçe sayarak binen sürücü aracı çalıştırıp sel bölgesinden uzaklaştırmaya çalıştı. O sırada başka bir otomobilin içerisinde olan eşi ve çocukları kendisi için salavat getirip Allah'tan yardım diledi.

O sırada kayıtta olan cep telefonu kamerası dehşet anını ve yaşananları saniye saniye kaydetti. Diğer sürücülerinde ikazının ardından otomobilden inen sürücü heyelan bölgesinden uzaklaştırıldı.