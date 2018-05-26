Parkta oturanlar bile daha fazla! Alay konusu oldular

Meral Akşener'in Twitter hesabından, Kayseri mitingine katılımın yoğun olduğunu gösteren bir fotoğraf paylaşıldı.
Oysa gerçek oldukça farklıydı. Dışarıdan bakıldığında miting alanı hıncahınç dolu değil aksine bomboştu.
SÖZCÜ GAZETESİ'NDEN ALGI OPERASYONU
Sözcü Gazetesi, Meal Akşener'in Kayseri mitingi için "AK Parti'nin kalesi Kayseri’de Akşener izdihamı" diye manşet attı. Haberde on binlerce kişinin meydanı doldurduğu iddia edildi.
MİTİNG ALANI BOMBOŞ
Mitinge dair fotoğraflar ortaya çıkınca Sözcü Gazetesi'nin de tıpkı Meral Akşener gibi algı operasyonu yaptığı anlaşıldı.
Sözcü gazetesinin haberini gören sosyal medya kullanıcıları haberle resmen dalga geçti.