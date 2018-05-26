26 Mayıs 2018 Cumartesi12 Ramazan 1439
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Parkta oturanlar bile daha fazla! Alay konusu oldular

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Cumhurbaşkanı adaylarından Meral Akşener dün Kayseri'de miting yaptı fakat mitinge katılım neredeyse hiç yoktu. Sözcü Gazetesi ve Meral Akşener miting alanı doluymuş gibi paylaşımlar yapınca sosyal medyada alay konusu oldu.
Parkta oturanlar bile daha fazla! Alay konusu oldular
Parkta oturanlar bile daha fazla! Alay konusu oldular Parkta oturanlar bile daha fazla! Alay konusu oldular Parkta oturanlar bile daha fazla! Alay konusu oldular

Meral Akşener'in Twitter hesabından, Kayseri mitingine katılımın yoğun olduğunu gösteren bir fotoğraf paylaşıldı.

Oysa gerçek oldukça farklıydı. Dışarıdan bakıldığında miting alanı hıncahınç dolu değil aksine bomboştu.

SÖZCÜ GAZETESİ'NDEN ALGI OPERASYONU

Sözcü Gazetesi, Meal Akşener'in Kayseri mitingi için "AK Parti'nin kalesi Kayseri’de Akşener izdihamı" diye manşet attı. Haberde on binlerce kişinin meydanı doldurduğu iddia edildi. 

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MİTİNG ALANI BOMBOŞ

Mitinge dair fotoğraflar ortaya çıkınca Sözcü Gazetesi'nin de tıpkı Meral Akşener gibi algı operasyonu yaptığı anlaşıldı.

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Sözcü gazetesinin haberini gören sosyal medya kullanıcıları haberle resmen dalga geçti.

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