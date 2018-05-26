Başkanla gelip başkanla gidecekler! Yerel de başkanlık sistemi geliyor

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin tam anlamıyla yürürlüğe gireceği 24 Haziran sonrasında, en büyük reformlardan biri de yerel yönetimlerde gerçekleştirilecek. Mahallî yönetimler de yeni hükûmet sistemine benzer şekilde yapılandırılacak. Üst düzey belediye bürokratları başkanla gelip başkanla gidecek.



AK Parti’nin seçim beyannamesinde, yerel yönetimlerle ilgili atılacak adımlarda önemli detaylar yer aldı. Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’yle uyumlu biçimde yerel yönetimlerde de önemli reformlar gerçekleştirileceğine dikkat çekilen beyannamedeki hedefler şöyle sıralanıyor:



Şehir yönetimi anlayışında merkezi yönetim ile belediyeler arasında sağlıklı bir iş birliği ve koordinasyon esas alınacak. Yerel nitelikteki her türlü kamu hizmet sunumunun asıl sorumlusu yerel yönetimler olacak. Önümüzdeki dönemde başta belediyeler olmak üzere yerel yönetimlerin; idari ve mali kapasitelerini geliştirilecek. Vatandaşa en yakın ve yerel taleplere en duyarlı hizmet birimleri olarak daha hızlı ve verimli çalışmaları sağlanacak. Kamu hizmetlerinin yerinden karşılanması temel ilke olacak.



YENİ YETKİ VE GÖREVLER

Belediye çalışmalarının daha verimli ve etkin bir hâle getirilebilmesi için ilk olarak, belediyelerin icracı gücü artırılacak. Bu amaçla mahallî yönetimlere yeni yetki ve görevler verilecek. Merkezin görev alanında olan bazı işler yerel yönetimlere devredilecek. Belediyelerin mali kaynakları güçlendirilecek. İLBANK AŞ kaynaklarından, yerel yönetimlerin altyapı projeleri için önümüzdeki 5 yıl içinde toplam 30 milyar liralık finansman desteği sağlanacak.



Yeni hükûmet sisteminde yer alan üst düzey bürokratların cumhurbaşkanı ile göreve gelip, cumhurbaşkanı ile birlikte görevden ayrılması ilkesi yerel yönetimlerde uygulanacak. Bu kapsamda, bağlı kuruluşlarda görev yapanlar da dâhil olmak üzere belediyelerdeki tüm üst düzey yöneticiler belediye başkanı ile birlikte göreve gelecek, başkanla birlikte de görevden ayrılacak.



GÜÇLÜ DENETİM

Katılımcılık ve hesap verebilirliğin bir gereği olarak belediye meclislerinin denetim gücü artırılacak. Bunun için denetim mekanizmaları güçlendirilecek, belediye şirketleri belediye meclis denetim komisyonu kapsamına alınacak. Meclis toplantıları ve belediye ihalelerinin internet üzerinden canlı yayınlanması mecburi hâle getirilecek.

E-devlet çalışmalarının yaygınlaştırılması amacıyla tüm belediyelerin merkezle ve kendi aralarında elektronik ortamda yazışabilmelerinin yanı sıra kullanılan yerel yönetim modülleri ile yapacakları işlemlerin sistem üzerinden gerçekleşmesi sağlanacak.

