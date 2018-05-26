26 Mayıs 2018 Cumartesi12 Ramazan 1439
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Bomba iddia! 'ABD darbeye hazırlanıyor'

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD yönetimini “Bolivar Devrimi’ni yok etmek” istemek ve bu amaçla Venezuela’da askeri darbe yapmayı planladığı öne sürdü.
Bomba iddia! 'ABD darbeye hazırlanıyor'
Bomba iddia! 'ABD darbeye hazırlanıyor' Bomba iddia! 'ABD darbeye hazırlanıyor' Bomba iddia! 'ABD darbeye hazırlanıyor'

 

Geçen pazar günü gerçekleşen seçimlerde yüzde 68 oy alarak yeniden Venezuela Devlet Başkanı olarak seçilen Nicolas Maduro, ABDyönetiminin "Bolivar Devrimi'ni yok etmek" amacıyla Venezuella'da askeri darbe gerçekleştirmeyi planladığını iddia etti.

Maduro daha önce de ABD Maslahatgüzarı Todd Robinson'ın hükümete karşı komplo kurma suçlamasıyla sınır edilmesini talep etmiş, ABD Dışişleri Bakanlığı ise Caracas'ın bu adımına karşılık olarak Venezuelalı 2 diplomatın 48 saat içinde ülkeden ayrılması talimatı vermişti.

Maduro, geçen pazar günü gerçekleşen seçimlerde yüzde 68 oy alarak yeniden Venezuela Devlet Başkanı olarak seçilmişti. Seçimlere katılım oranı ise yüzde 46 olarak belirlenmişti.

Aralarına ABD, Kanada, Arjantin, İspanya ve Almanya'nın bulunduğu bir dizi ülke, seçimlerin "gayrimeşru" olduğunu iddia ederek, Maduro'nun yeniden seçilmesinin demokratik olmadığını belirtmişti.

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