26 Mayıs 2018 Cumartesi12 Ramazan 1439
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26 kaçak FETÖ'cü son anda yakalandı!

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Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan 26 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı.
26 kaçak FETÖ'cü son anda yakalandı!
26 kaçak FETÖ'cü son anda yakalandı! 26 kaçak FETÖ'cü son anda yakalandı! 26 kaçak FETÖ'cü son anda yakalandı!

 

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı  Hudut Birliği askerleri Yunan sınırında yer alan Doyran köyündeki kontrol noktasına 6 otomobille gelen ve aralarında çocukların da olduğu bir grubu  durdurdu.

Yapılan incelemede yakalananlar arasında FETÖ'nün okullarında  öğretmenlik yapmış, polislikten ihraç edilmiş, askeri okuldan atılmış, ByLock  kullanıcısı kişilerin de olduğu 26 FETÖ şüphelisi bulunduğu belirlendi.

FETÖ şüphelileri Yaşar K, Burak L, Ahmet B, Hasan Ç, Zafer K, Fatih Ç,  Mehmet O, Fethi K, Kürşat K, İsmail D, Emre K, Nihat K, Hasan K, Cüneyt S, Yunus  Emre K, Ahmet Berk A, Yusuf K, Sinan Ç, Atilla U, Atife K, Emine O, Neşe K, Emel  K, Mülkiye A, Hilal Ç, Sibel M.  gözaltına alındı.

 Grupteki çocuklar yakınlarına teslim edildi.

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