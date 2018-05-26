İzlandalı imam 22 saatlik orucu 18 saate indirdi

İzlanda, Ramazan ayında 22 saat oruç tutuyor. Bir günün neredeyse tamamını oruçlu geçiren İzlandalı Müslümanların bir kısmı kendi aralarında, orucu 18 saate indirdi.

Ramazan ayı son birkaç yıldır yaz mevsimine denk geldiği için oldukça uzun saatlerde oruç tutuluyor, ancak bu süre insanlar için motivasyon kaynağı oluyor.

Ramazan'ı en uzun süre oruçlu olarak geçiren İzlanda'da Müslümanlar, 22 saat oruç tutuyor. İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te bir grup Müslüman "Kuran'a dayandırdığı" fetvaya göre orucu 18 saate düşürdü.

SAAT 23.00'TEN SONRA İFTAR

İzlanda'nın iftar ile sahur arasındaki süre 22 saat. 23.00'ten sonra oruçlarını açan Müslümanlar, saat 04.00 olmadan da tekrar sahur yapıyorlar. Her ne kadar 22 saatlik oruç neredeyse bir gün aç ve susuz kalmaya eş değer olsa da, İzlandalı Müslümanlar bu durumdan memnun.

Özellikle inançlarının kendilerine motivasyon sağladığını belirten Müslüman İzlandalılar, 22 saat oruç tutmanın zor olmasıyla birlikte inançları ile zorluğu aştıklarını ve oruç tutmanın kolaylaştığını belirtiyor.

BİR GRUP 18 SAAT TUTUYOR

İzlanda'da herkes 22 saatlik oruç tutmuyor. Yine başkent Reykjavik'te yaşayan bir grup Müslüman, 22 saatlik oruç tutmanın kendilerine zor geldiğini ve inançta kolaylığın esas alınması gerektiğini belirterek 18 saat oruç tutuyor.

Cemaat Kuran-ı Kerim'e dayandırdığı iddiayı "Allah kulları için kolaylık diliyor. İnsanların uzun oruç süreleri nedeniyle baygınlık geçirdiğini biliyoruz, bu yüzden orucu kısaltıyoruz." sözleri ile savunuyor.