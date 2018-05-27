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ABD'nin kirli planı ortaya çıktı!

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ABD’li düşünce kuruluşu CSIS, yayımladığı bir raporla, Beyaz Saray’dan Türkiye’yi Kıbrıs’tan kuşatarak Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarını gasp etmesini istedi.
ABD'nin kirli planı ortaya çıktı!
ABD'nin kirli planı ortaya çıktı! ABD'nin kirli planı ortaya çıktı! ABD'nin kirli planı ortaya çıktı!

 

Suriye’de terör örgütü PYD/PKK için tasarladığı Akdeniz’e uzanan terör koridoru projesi, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla akamete uğrayan ABD’nin yeni hedefinin, Türkiye’yi Kıbrıs’tan kuşatarak Doğu Akdeniz gazına konmak olduğu ortaya çıktı. Amerikan siyasetine yön veren düşünce kuruluşlarından Centre for Strategic & International Studies (CSIS), yayımladığı ‘ABD’nin Doğu Akdeniz’deki stratejik demirleyişini restore etmek’ başlıklı raporla, Trump yönetiminden bölgedeki enerji havzasını gasp etmek için tehlike olarak gördüğü Türkiye’yi engellemesini istedi. Washington’a Kıbrıs’tan Türkiye’yi kuşatma görevi verilen raporda; ‘Kıbrıs’a asker çıkarılması’, ‘Pentagon’un Ortadoğu operasyonlarında adadaki İngiliz üssünün kullanılması’ ve ‘Türkiye’ye karşı Doğu Akdeniz’de İsrail-Yunanistan-Kıbrıs-Mısır paktının kurulması’ önerilerine yer verildi.
 

‘ALTERNATİFLERİ ÇOĞALT’

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu Masası’ndan eski diplomat Jon. B. Alterman, Dışişleri Bakanlığı Avrasya Masası’ndan eski diplomat Heather A.Conley ve CSIS uzmanları Haim Malka ile Donatienne Ruy’un kaleme aldığı 78 sayfalık raporda, ‘Türkiye’nin hizadan çıktığı’ belirtilerek bölgede yeni askeri alternatifler aranması gerektiği kaydedildi. 

İNCİRLİK YERİNE AKROTİRİ

Trump yönetimine ‘Yunan-Amerikan ilişkilerini geliştir’ tavsiyesinde bulunan CSIS, Pentagon’un Kıbrıs’taki İngiliz üssü Akrotiri’yi kullanabileceğine işaret edildi. Akrotiri’nin Bağdat’a 650, Rakka’ya ise sadece 350 mil uzaklıkta bulunduğuna dikkat çekilen raporda, “Kıbrıs’ta Avro-Atlantik İttifakı’nın çıkarlarını engelleyen bölünmüş statü ve adadaki Türk askeri varlığıdır” ifadelerine yer verildi. 

‘KIBRIS’A ASKER ÇIKART’

Rumların kendilerini koruyamayacağına işaret eden CSIS, Pentagon’un Kıbrıs’a asker çıkarabileceğini kaydetti. ABD’nin Kıbrıs’taki ekonomik yatırımlarını artırarak Çin ve Rus hakimiyetini kırabileceğine değinilen raporda, Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail arasındaki Doğu Akdeniz’den çıkarılacak doğalgaz ve petrolün Avrupa ülkelerine sevkini öngören boru hattı projesine destek çağrısı yapıldı.

ANKARA’YA KARŞI ENERJİ PAKTI

CSIS hem Rusya’yı hem de Türkiye’yi zayıflatacak Doğu Akdeniz gazının Avrupa’ya taşınmasını öngören İsrail projesinin güvenliğinin ABD için hayati önemde olduğunu vurgularken, raporda bölgenin jandarmalığının İsrail’e verilmesi gerektiği kaydedildi. Darbeci Sisi’nin Mısır’ı ile İsrail’in enerji ortaklığının derinleştirilmesinin altını çizen CSIS, Beyaz Saray’dan Doğu Akdeniz’de Türkiye karşıtı bir pakt kurulmasını talep etti. İttifakın tarafları Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, İsrail ve Mısır olarak belirlenirken, 6’ncı Filo’nun da kapasitesinin artırılarak bölgedeki güvenliği sağlaması öğütlendi.

HEDEF GAZZE DİRENİŞİ 

Doğu Akdeniz gazını gasp etmeyi hedefleyen ABD’nin NATO’yu da cesaretlendirerek Türkiye’yi engelleme planının devreye sokulmasını talep eden raporda, güvenlik diyalogunun başlatılması ve Lübnan, Ürdün, İsrail ve Suriye’de istikrarın önemine değinildi. CSIS ayrıca, Filistin’e özel bir bölüm ayırarak İsrail ve darbeci Sisi’nin Mısır’ının planı uyarınca Gazze’deki direnişin kırılmasının hayati olduğuna dikkat çekildi.

STAR

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