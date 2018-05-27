27 Mayıs 2018 Pazar12 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:37Güneş 05:30Öğle 13:07İkindi 17:04Akşam 20:32Yatsı 22:17
    • 26°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 14°C Afyon
    • 17°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 26°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 103.200 2.04
  • Altın: 197,070 -0.24
  • Dolar: 4,7083 -0.18
  • Euro: 5,4926 -0.73

Vize serbestisinde kritik tarih!

»
Vize serbestisinde kritik tarih!
Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında vize muafiyetine ilişkin olarak yapılması planlanan ancak özellikle Brüksel’in ağırdan alması nedeniyle yaklaşık dört aydır sürüncemede kalan toplantı 31 Mayıs’ta Ankara’da gerçekleştirilecek.
Vize serbestisinde kritik tarih! Vize serbestisinde kritik tarih! Vize serbestisinde kritik tarih!

 

AB Komisyonu, Türkiye’nin toplamda 72 olan vize muafiyetikriterlerinden henüz yerine getirilmeyen yedisi için 7 Şubat’ta ilettiği önerileri masaya yatıracak heyeti haftaya gönderiyor. Teknik yönü ağır basacak toplantı, 31 Mayıs’ta Ankara’da yapılacak. Heyete, AB Komisyonu Göç ve İç İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Simon Mordue başkanlık edecek.

AB Komisyonu, Türkiye tarafından sunulan belgeye çok olumsuz bakmamakla birlikte bazı değişiklikler yapılmaksızın kabulünü mümkün görmüyor. Ankara’daki toplantıda Türkiye’ye verilecek mesaj da bu çerçevede şekillenecek. Türkiye’nin sunduğu belgeye ilişkin tutumunda şu ana kadar belirgin bir değişiklik olmadı. AB kanadının masaya getireceği karşı öneriler ve talepler görüşmelerin seyri ve somut sonuçları açısından belirleyici olacak.

EN ZORLU BAŞLIKLAR 

Müzakereye konu olacak öneriler arasında en hassas ve zorlu başlığı terörle mücadele mevzuatı oluşturuyor. AB’ye sunulan belgede Brüksel’in çok hassas olduğu ifade özgürlüğü boyutu öne çıkarılmış ve bu bağlamda düşüncenin eleştiri kapsamına giren ya da habercilik sınırını aşmayan şekilde ifade edilmesinin suç oluşturmayacağı vurgusunu yasaya ekleme taahhüdünde bulunulmuştu. Ancak AB kanadından gelen sinyaller daha net bir yaklaşım ve bazı değişiklikler talep edileceği yönünde. Sorun yaratma potansiyeline sahip bir başka başlık da verilerin korunması. Türkiye, kişisel verilerin korunmasına yönelik yasayı AB standartları dikkate alınarak gözden geçireceği, gerekmesi halinde değiştireceği taahhüdünde bulunmuştu. AB kanadında uygulama bağlantılı şüphe söz konusu. Ankara, karşılanması gereken diğer kriterlerden AB polis teşkilatı Europol ile operasyonel işbirliği anlaşması imzalanması, yolsuzlukla mücadele, suç bağlantılı konularda işbirliği ve Geri Kabul Anlaşması’na (GKA) yönelik eksikleri sorun olarak görmüyor. AB kanadının bu kriterler bağlamında Ankara ile tamamen aynı frekansta olduğunu söylemek ise zor.

YAKINDA 6’YA DÜŞECEK 

Karşılanması en kolay kriter olan AB uyumlu pasaportlar sorunu ise yakında ortadan kalkacak. Türkiye’nin bu konuda attığı adımlar kapsamında, AB’nin önümüzdeki değerlendirmede karşılanmayan kriter sayısını 6 olarak ilan etmesi bekleniyor.

HIZLI ADIM TALEBİ

Süreçte yaşanan gecikme ve aksamalardan rahatsız olan Türkiye’nin AB’den iki önemli beklentisi var. Bunlardan ilki hızlı hareket edilmesi. Diğeri de vize muafiyetinin siyasi bir sorun haline getirilmemesi. Ankara, AB’nin vize muafiyeti konusunda adım atmamasını ‘taahhütlerin yerine getirilmemesi’ olarak değerlendiriyor.

Hürriyet

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
FETÖ’nün TSK’daki ankesör ağı deşifre olduFETÖ’nün TSK’daki ankesör ağı deşifre olduFETÖ’cü askerlerin mahrem imamlarca aranma sıklığının kriptoların örgütteki derecesini gösterdiği belirlendi. Sık arananlar “şımarık”, daha az arananlar “sadık”, hiç aranmayanlar “kendi” çocukları olarak nitelendiriliyor
Emekliye çifte müjde!Emekliye çifte müjde!Emeklilere ödenecek ikramiyelerin ilki Haziran başında hesaplara geçecek. Ardından bayram gelmeden maaşlar da ödenecek. Maaş zammı ise bir ay sonra yapılacak.
İsrail'den bir skandal daha! Meclis'e sunulduİsrail'den bir skandal daha! Meclis'e sunulduFilistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail'de 'ordunun eylemlerini görüntülemeyi suç haline getiren' bir tasarının meclise sunulduğunu duyurdu.
Almanya geri adım attı! HDP'ye konuşma yasağıAlmanya geri adım attı! HDP'ye konuşma yasağıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “HDP’ye miting müsaadesi verenler, AK Parti’ye vermiyor” diyerek, HDP’ye Köln’de miting izni veren Almanya’yı eleştirdi. Dışişleri de tepki gösterdi. Almanya geri adım atmak zorunda kaldı
Borcu olanlar dikkat! Son gün 31 TemmuzBorcu olanlar dikkat! Son gün 31 TemmuzMaliye Bakanlığı ile belediyeler gibi diğer kamu idarelerine olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyenler, 31 Temmuz'a kadar başvuruda bulunacak.
Memurda ek gösterge sevinciMemurda ek gösterge sevinciCumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdelediği ek gösterge artışı memurları sevindirdi. Ek göstergeleri 3.600’e çıkacak memurlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür yağdırdı.
  • Vize serbestisinde kritik tarih!27 Mayıs 2018 Pazar 09:57
  • ABD'nin kirli planı ortaya çıktı!27 Mayıs 2018 Pazar 09:48
  • Kalın: Son sözü Batı değil millet söyleyecek26 Mayıs 2018 Cumartesi 17:30
  • Her mahalleye mini hastane geliyor26 Mayıs 2018 Cumartesi 17:00
  • 26 kaçak FETÖ'cü son anda yakalandı!26 Mayıs 2018 Cumartesi 16:30
  • Milyonlarca kişiye müjde! Yürürlüğe girdi26 Mayıs 2018 Cumartesi 15:30
  • Bahçeli, MHP'nin seçim beyannamesini açıkladı26 Mayıs 2018 Cumartesi 15:02
  • İTO'dan kritik döviz kararı26 Mayıs 2018 Cumartesi 13:30
  • Aranan PKK'lı, Kuşadası'nda yakalandı26 Mayıs 2018 Cumartesi 13:27
  • Saadet Partili vekil adayına saldırı!26 Mayıs 2018 Cumartesi 13:19
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri