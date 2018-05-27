Memurda ek gösterge sevinci

Seçim beyannamesindeki polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerine 3600 ek göstergenin verileceği müjdesi milyonlarca vatandaşı bayram ettirdi. Memurlar sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Emniyet mensuplarının sosyal medyada oluşturdukları platformlarda yapılan yorumlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür yağdı. Uzun yıllardır bu müjdeli haberi bekleyen polislerde bayram havası oluştu. Haberin duyulmasından sonra sosyal medyada günden ek gösterge oldu ve yüzbinlerce memur teşekkür mesajları yazdı. Ek gösterge artışı gerçekleştiğinde memurların emekli maaşları ve emeklilik ikramiyeleri artacak. Emekli maaşlarında ortalama 500 lira ikramiyelerde ise 17 bin liradan başlayan artışlar olacak. Söz konusu düzenlemenin seçimden hemen sonra Meclis'e gelmesi bekleniyor..
Takvim
27 Mayıs 2018 Pazar12 Ramazan 1439
- FETÖ’nün TSK’daki ankesör ağı deşifre olduEmekliye çifte müjde!İsrail'den bir skandal daha! Meclis'e sunulduAlmanya geri adım attı! HDP'ye konuşma yasağıBorcu olanlar dikkat! Son gün 31 TemmuzMemurda ek gösterge sevinciFransa skandal afişleri tekrar astı!ABD'de acil durum ilan edildi! 15 milyon tehlikedeVize serbestisinde kritik tarih!ABD'nin kirli planı ortaya çıktı!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 03:37 Güneş 05:30 Öğle 13:07 İkindi 17:04 Akşam 20:32 Yatsı 22:17
- 26°C Adana
- 25°C Adıyaman
- 14°C Afyon
- 17°C Ağrı
- 22°C Amasya
- 18°C Ankara
- 26°C Antalya
- 22°C Artvin
- 22°C Aydın
- 19°C Balıkesir
- BIST: 103.200 2.04
- Altın: 197,070 -0.24
- Dolar: 4,7083 -0.18
- Euro: 5,4926 -0.73
Memurda ek gösterge sevinci
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
FETÖ’nün TSK’daki ankesör ağı deşifre olduFETÖ’cü askerlerin mahrem imamlarca aranma sıklığının kriptoların örgütteki derecesini gösterdiği belirlendi. Sık arananlar “şımarık”, daha az arananlar “sadık”, hiç aranmayanlar “kendi” çocukları olarak nitelendiriliyor
Emekliye çifte müjde!Emeklilere ödenecek ikramiyelerin ilki Haziran başında hesaplara geçecek. Ardından bayram gelmeden maaşlar da ödenecek. Maaş zammı ise bir ay sonra yapılacak.
İsrail'den bir skandal daha! Meclis'e sunulduFilistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail'de 'ordunun eylemlerini görüntülemeyi suç haline getiren' bir tasarının meclise sunulduğunu duyurdu.
Almanya geri adım attı! HDP'ye konuşma yasağıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “HDP’ye miting müsaadesi verenler, AK Parti’ye vermiyor” diyerek, HDP’ye Köln’de miting izni veren Almanya’yı eleştirdi. Dışişleri de tepki gösterdi. Almanya geri adım atmak zorunda kaldı
Borcu olanlar dikkat! Son gün 31 TemmuzMaliye Bakanlığı ile belediyeler gibi diğer kamu idarelerine olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyenler, 31 Temmuz'a kadar başvuruda bulunacak.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Eski bakan cinayetinde flaş gelişme
- Akrabalar arasında silahlı çatışma!
- Dev operasyon! Çok sayıda silah ele geçirildi
- O an! Fotoğrafçı saatlerce kendine gelemedi
- Belli oldu! Diriliş ne zaman final yapacak?
- Çenesiz dana görenleri şaşırtıyor!
- Aldığı cezanın gerekçesi açıklandı! Reyting uğruna..
- Hepsine el konuldu! Piyasa değeri 2 milyon lira
- Tam 300 bin lira verdi! Çelik kralı esnafı ihya etti
- 17 ilde operasyon! Çok sayıda askere gözaltı
- Yine aday gösterilmemişti! İlk açıklama geldi
- Mehmet Ali Erbil tarafını belli etti
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.