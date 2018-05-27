Almanya geri adım attı! HDP'ye konuşma yasağı

Almanya’nın, üçüncü ülke siyasetçilerinin ülkedeki seçmenleriyle buluşmasını yasaklamasına rağmen HDP’nin Köln’de miting yapmasına izin vermesi, tepki çekti. Türk Dışişleri Bakanlığı, “Bu ikiyüzlü yaklaşım ne demokrasiyle ne terörle mücadeleyle ne de Türk-Alman ilişkilerinde normalleşme beklentileriyle bağdaşmaktadır” ifadesiyle mitingi kınadı.



ERDOĞAN SERT ÇIKMIŞ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'daki mitinginde konuya sert tepki göstermiş ve, "Avrupa'da PKK terör örgütünün, PYD'nin, YPG'nin ön kuvveti durumunda olan HDP'ye meydanlar miting yapma müsaadesi veren yönetimler, AK Parti'ye müsaade etmiyorlar. Neden, ne kadar engellersek, o kadar iyi diyorlar. İsteseniz de, istemeseniz de, Bosna Hersek size yetti. Dadaşlar size yeter. Vakit birlik vakti. Unutmayın yaparsa yine AK Parti yapar" ifadelerini kullanmıştı



HDP SÖZCÜLERİNE KONUŞMA YASAĞI



Tüm bu yaşanan gelişmeler üzerine, Köln Neumark Meydanı’nda dün düzenlenen mitingde HDP sözcülerine konuşma yasağı getirildi.

ALANA GİTTİLER AMA KONUŞAMADILAR

HDP bayraklarıyla donatılan alanda, Alman polisi ile mitingi organize eden komite arasında yoğun görüşmeler yaşandı. Alman polis yetkilileri, mitingde HDP milletvekili ya da milletvekilliği düşürülen isimlerin konuşma yapmasına izin verilmeyeceğini komiteye bildirdi. Bir süre önce milletvekilliği düşürülen Tuğba Hezer ve Ahmet Yıldırım alana gitti ancak programda olmasına rağmen konuşma yapamadı. Miting görevlileri, “HDP bayrakları dışında bir örgüt bayrağı ya da sembolü kullanılmasın” uyarısında bulundu.

‘ÇAVUŞOĞLU KONUŞMA YAPMALI’

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, Solingen saldırısının 25. yıldönümü olan 29 Mayıs’ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun konuşma yapmasına izin verilmemesini eleştirdi. Laschet, bu durumun “utanç verici” olduğunu ifade etti.