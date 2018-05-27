27 Mayıs 2018 Pazar12 Ramazan 1439
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Emekliye çifte müjde!

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Emekliye çifte müjde!
Emeklilere ödenecek ikramiyelerin ilki Haziran başında hesaplara geçecek. Ardından bayram gelmeden maaşlar da ödenecek. Maaş zammı ise bir ay sonra yapılacak.
Emekliye çifte müjde! Emekliye çifte müjde! Emekliye çifte müjde!


Yaklaşık 12 milyon emekli Haziran ve Temmuz aylarına kilitlendi. Haziran ayında Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere çifte ödeme yapılacak. Önce 1000 lira ikramiye hesaplara yatırılacak. Ardından da bayram öncesinde maaşlar ödenecek. Temmuz ayı ise 12 milyon emekli ve 3 milyon memur için zam ayı olacak. Emeklilerin ikramiyeleri maaşlarından ayrı olarak yatırılacağı için herkese eşit olacak. Sadece dul ve yetim maaşı alanlar ile işgörmezlik ödeneği alanların ikramiyeleri hisseleri oranında hesaplanacak. Örneğin yüzde 75 oranında ölüm maaşı alan birisinin ikramiyesi 750 lira olacak. Önceki gün açıklama yapan Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu ikramiyelerin Haziran ayının ilk haftasında hesaplara geçeceğini söyledi. Bakanı Sarıeroğlu, "Emeklilerimiz Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda net olarak maaşına bakılmaksızın 1000 TL bayram ikramiyesi alacaklar. Tarih, haziranın ilk haftasında inşallah" dedi. Bu konuda farklı spekülasyonlar yapıldığını belirten Sarıeroğlu, "1000 TL değil, altında verilecek, maaşlara göre verilecek" iddialarının, külliyen yanlış bilgi olduğunu söyledi. Sarıeroğlu, "SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur, emekli maaşı alan tüm hak sahiplerimiz, vatandaşlarımız, emeklilerimiz Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda net olarak maaşına bakılmaksızın 1000 TL bayram ikramiyesi alacaklar. İkramiyemizi ayrı ödeyeceğiz, emekli maaşlarını ayrı ödeyeceğiz. Bunu da özellikle ifade edelim. Bu durumda ne kadar ikramiye yattığı net olarak da görülmüş olacak." dedi.

ZAM YÜZDE 5.5'i BULACAK 

Öte yandan emekliler ve memurlar Temmuz ayında ise bu yılın ikinci zamlarını almış olacaklar. Temmuz ayına kadar oluşacak enflasyon kadar SSK ev Bağ-Kur'luların maaşı artacak. Bu oranın da yüzde 5.5 civarında olması bekleniyor. Memurlar ve Memur emeklileri ise yüzde 3.5 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alacaklar.

​ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ

Emeklilerin Temmuz ayında alacakları zam oranlarını enuflasyon oranları belirliyor. SSK ev Bağ-Kur emeklileri ilk 6 ayda oluşacak enflasyon kadar zam alacaklar. bu oran da yüzde 5.5 'i bulacak. Kesin rakamlar 3 Temmuz'da açıklanacak Enflasyon oranı ile belirlenecek. Enflasyon oranı memurların ve memur emeklilerinin alacakları farkları da belirliyor. Bu yıl gelen verilere göre emekli memurlar ve memurlar fark alacak..

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