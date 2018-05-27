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FETÖ’nün TSK’daki ankesör ağı deşifre oldu

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FETÖ’nün TSK’daki ankesör ağı deşifre oldu
FETÖ’cü askerlerin mahrem imamlarca aranma sıklığının kriptoların örgütteki derecesini gösterdiği belirlendi. Sık arananlar “şımarık”, daha az arananlar “sadık”, hiç aranmayanlar “kendi” çocukları olarak nitelendiriliyor
FETÖ’nün TSK’daki ankesör ağı deşifre oldu FETÖ’nün TSK’daki ankesör ağı deşifre oldu FETÖ’nün TSK’daki ankesör ağı deşifre oldu

 

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) hücre yapılanmasının tasfiyesinde önemli rol oynayan ardışık ankesör arama sistemi soruşturmasında polis ve istihbarat ekipleri ankesörlü telefonların tek tek HTS dökümleri çıkarıldı. Uzun soluklu çalışmayla söz konusu telefon trafiğine takılan 53 bin örgüt üyesine ulaşıldığı öğrenildi. Öncelikle bu askerlerin kontörlü telefondan kaç kez arandığına bakıldı. İlk etapta 6,7 ve 8 kez ankesörlü telefondan irtibat kurulan askerler operasyonun hedefi oldu.

ŞIMARIKLARA SIKI KONTROL

İtirafçı mahrem imamlar ile askerlerin ifadeleri ankesör soruşturmasını farklı bir boyuta taşıdı. İtirafçılar, FETÖ'nün ordudaki uzantıları ile ankesörlü irtibat sayısının yüksekten düşüğe doğru olmasının söz konusu örgüt üyelerinin kripto derecesine işaret ettiğini ortaya koydu. Tüm kriptoların FETÖ'ye hizmet etmek için orduya sızdığı ifade edilirken, FETÖ'nün "şımarık çocuklar" olarak nitelendirdiği kriptolarla mahrem imamların daha sık irtibat kurma ihtiyacı duydukları belirlendi. Kriptoların örgüte zarar verecek bir şey yapmaması için bu yöntemle örgüt tarafından daha fazla kontrol altında tutulduğu öğrenildi. Daha az sayıda aranan örgüt üyesi askerler ise FETÖ'nün "sadık çocuklar" olarak nitelendirdiği kategoride yer alıyor. Bir de FETÖ'nün güven konusunda hiç tereddüt etmediği "kendi çocukları" olarak nitelendirdiği tam kripto örgütçüler bulunuyor. Bunlarla kesinlikle ankesörlü- kontörlü aramalarla irtibat sağlanmıyor. İkinci buluşmanın ne zaman ve nerede gerçekleşeceği mutlak surette bir önceki görüşmede belirleniyor.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

FETÖ'nün TSK'ya sızan örgüt üyelerinin takibini de seçilen mahrem imamlara verdiği belirlendi. Üst düzey kriptoların, FETÖ'yü daha çok benimsemiş ve sadakatinden şüphe duyulmayan mahrem imamlara zimmetlendiği öğrenildi. Operasyonlarda sıra az sayıda ardışık arama trafiğine takılanlara geldikçe örgütün TSK'ya sızmış derin kriptolarına ulaşılacağı ve ankesör soruşturmasının derinleştirildiği kaydedildi.

Sabah

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