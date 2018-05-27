27 Mayıs 2018 Pazar12 Ramazan 1439
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Erdoğan açıklamıştı! Anlaşma imzalandı

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Erdoğan açıklamıştı! Anlaşma imzalandı
Boru Hatları ve Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ile Rus enerji şirketi Gazprom arasında devam eden tahkim sürecinin sonlandırılacağı ve TürkAkım projesinde Avrupa'ya uzanacak hattın kara kısmının inşaatı için protokol imzalandığı bildirildi.
Erdoğan açıklamıştı! Anlaşma imzalandı Erdoğan açıklamıştı! Anlaşma imzalandı Erdoğan açıklamıştı! Anlaşma imzalandı

 

Gazprom'dan yapılan açıklamada, TürkAkım doğalgaz boru hattı  projesinde, Avrupa'ya uzanacak hattın kara bölümündeki inşaat için Türk  hükümetinden yetkililer ile protokol imzalandığı belirtildi.
 
Protokole ek olarak, Gazprom ve BOTAŞ arasında, hattın inşasına  yönelik adımların atılmasını sağlayacak şartların belirlendiği bir anlaşmaya da  imza atıldığı vurgulanarak, anlaşmaya göre, hattın kara kısmının inşası için  TürkAkım Gaz Taşıma AŞ adlı ortak bir girişim kurulacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, BOTAŞ ve Gazprom Export’un, Türk tüketicisine  tedarik edilen Rus doğalgazının fiyatına ilişkin devam eden tahkim  anlaşmazlığının, mahkeme dışı çözümüne ilişkin belgeler imzaladığı ve tahkim  sürecinin yakın bir gelecekte sonlandırılacağı ifade edildi.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, Rusya  ile yürütülen tahkim süreci için anlaşmaya varıldığını belirterek, “2015-2016  yılındaki doğal gaz fiyatında yüzde 10,25'lik indirim konusunda anlaştık. Artık  tahkim yok, mahkemeleri çektik. İndirimimizi aldık. Yaklaşık 1 milyar dolarlık  hakkımızı seçimden önce hazinemize alıyoruz.” demişti.
 
Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak  TürkAkım doğal gaz boru hattı her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye  sahip iki hattan oluşacak. Projede ikinci hattın Yunanistan veya Bulgaristan  üzerinden İtalya'ya ilerlemesi, değerlendirilen güzergahlar arasında bulunuyor.

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