27 Mayıs 2018 Pazar12 Ramazan 1439
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ABD, Esed'i uyardı: Sakın yaklaşma!

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ABD, Esed'i uyardı: Sakın yaklaşma!
ABD, Suriye hükümetini ülkenin güneyindeki muhaliflerin denetimindeki Deraa bölgesine saldırı başlatmaması yönünde uyardı.
ABD, Esed'i uyardı: Sakın yaklaşma! ABD, Esed'i uyardı: Sakın yaklaşma! ABD, Esed'i uyardı: Sakın yaklaşma!

 

Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın önceki gün yaptığı açıklamaya göre Esed rejiminin Ürdün ve İsrail sınırları yakınlarında operasyon hazırlıkları yaptığına dair haberlerden endişe duyulduğu belirtildi. Washington yönetimi, Esed rejiminin saldırı başlatması haline kararlı tutum alacağını vurguladı.

Deraa sakinleri dün rejim uçaklarından yaklaşmakta olan taarruzu haber veren broşürler atıldığını bildirmişti.

Geçen yıl ABD, Rusya ve Ürdün, Suriye’nin güneybatısında ''gerginliği azaltma alanı'' oluşturmaya dair bir anlaşma imzalamıştı.

ABD ve İsrail'in Suriye’de Esed rejimine destek amaçlı İran faaliyetlerinden rahatsızlığı biliniyor.

İsrail, işgali altında tuttuğu Golan Tepeleri yakınlarına İran güçlerinin yaklaşmasını doğrudan tehdit olarak değerlendiriyor.

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