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ABD, Türkiye'nin talebini kabul etti!

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ABD, Türkiye'nin talebini kabul etti!
Washington’da 4 Haziran’da iki ülke Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ile Mike Pompeo arasında yapılacak görüşmenin yol haritası belirlendi.
ABD, Türkiye'nin talebini kabul etti! ABD, Türkiye'nin talebini kabul etti! ABD, Türkiye'nin talebini kabul etti!

 

Buna göre iki tarafın uzlaşması halinde terör örgütü PYD/YPG Menbiç'ten çekilecek. Bölgede Türk ve ABD askeri birlikte güvenliği sağlayacak.

Türkiye ve ABD arasında Suriye’deki en önemli anlaşmazlıklardan biri olan Menbiç konusunda, üç gün önce Ankara'da yapılan Türk ve ABD'li yetkililerden oluşan çalışma grubu toplantısında, 4 Haziran'da Washington'da iki ülke Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ile Mike Pompeo arasındaki görüşmenin yol haritası belirlendi.

Haritanın büyük ölçüde Ankara’nın istediği yönde şekillendiği öğrenildi. Buna göre terör örgütü PYD/YPG Menbiçten çekilecek. Bölgede Türk ve ABD askeri birlikte güvenliği sağlayacak. Yol haritasındaki bu önemli unsur, iki bakanın uzlaşması durumunda hayata geçecek.

GÖRÜŞME 4 HAZİRAN'DA 

Ankara ile Washington arasında Menbiç ile ilgili yol haritasının belirlendiğini önceki gece Dışişleri Bakanlığı yaptığı, ''Taraflar, Münbiç’te (Menbiç) güvenlik ve istikrarın sağlanması hususunda yürütecekleri işbirliği için bir yol haritasının ana hatlarını belirlemiştir. Dışişleri BakanıÇavuşoğlu ve Dışişleri Bakanı Pompeo Çalışma Grubu’nun tavsiyelerini değerlendirmek üzere 4 Haziran'da bir araya gelecektir'' açıklamasıyla duyurdu.

Edinilen bilgiye göre, Menbiç Yol Haritası, önemli ölçüde Ankara'nın istediği yönde şekillendi. Bir yetkili , ''Yol haritası, Bakan Çavuşoğlu’nun daha önce dile getirdiği konular doğrultusunda şekillendi. Elbette, nihai uzlaşmayı sayın bakanlar sağlaması hedeflenmektedir'' dedi.

Buna göre, PYD/YPG Menbiç'i boşalttıktan sonra bu bölgeye Türk ve ABD askerleri birlikte konuşlanarak, güvenlik ve istikrarı sağlayacak. 

ÇAVUŞOĞLU'NUN SÖZLERİ

Çavuşoğlu, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamalarda, ''Temel prensip nüfus oranında yönetim olması. YPG hiçbir şekilde olmayacak. Menbiç’ten YPG çekilince orada ABD ve Türk askerleri olacak. YPG’nin çekilmesine nezaret edeceğiz. Buranın güvenliğini kim sağlayacak, ABD ve Türkiye. Önce bu modeli Menbiç’te uygulayacağız daha sonra diğer yerlere götüreceğiz'' demişti.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı olması ardından Pompeo ile yaptığı görüşme sonrası da, ''Yol haritası uygulanırsa YPG, Menbiç’ten çekilecek. Aksi takdirde biz Afrin'de, Kandil’de olduğu gibi teröristlere müdahale etmek durumundayız. Pompeo’yu kararlı gördüm neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Menbiç’te takvime dayalı atılması gereken adımlar var. Menbiç'te ABD ile birlikte hareket edeceğiz'' açıklaması yapmıştı.

Ankara, ABD’den Menbiç’te terör örgütüne verdiği desteği geri çekmesini ve örgütün bölgeyi boşaltmasını istemişti. Çavuşoğlu ile eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson arasında Ankara’da yapılan görüşmede ilerleme kaydedilmiş ancak Tillerson’ın görevden alınması sonrası, Washington’da yapılması planlanan görüşme iptal edilmek zorunda kalmıştı.

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