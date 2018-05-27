Ramos'tan Mohamed Salah açıklaması!

Real Madrid-Liverpool maçının 28. dakikasında Muhammed Salah'ın sakatlandığı pozisyon hakkında Sergio Ramos'tan açıklama geldi.
Muhammed Salah'a yaptığı müdahalesiyle rakibinin oyundan çıkmasına sebep olan Sergio Ramos, maçın ardından suçluluk duymadığını vurguladı.
SUÇLULUK DUYMUYORUM
Konu hakkında kısa bir açıklama yapan tecrübeli stoper, "Salah'ın durumu üzücü. Bunun olmasını asla istemezsiniz. Ancak pozisyon için suçluluk duymuyorum" dedi.
Muhammed Salah'ı sakatlayan Sergio Ramos, ikinci yarıda ise Liverpool'un file bekçisi Karius'a sert bir mücadelede bulundu ancak mücadelenin hakemi pozisyonu göremedi.