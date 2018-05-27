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Halk ona hayran: “Erdoğan’ı bize ödünç verin”

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Halk ona hayran: “Erdoğan’ı bize ödünç verin”
Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim, BAE’nin başını çektiği Türkiye karşıtı kampanya için "Maalesef siyasi etken var. Arap halkı Türkiye’yi seviyor. Hatta ‘Erdoğan’ı bize ödünç verin’ diyorlar." ifadesini kullandı
Halk ona hayran: “Erdoğan’ı bize ödünç verin” Halk ona hayran: “Erdoğan’ı bize ödünç verin” Halk ona hayran: “Erdoğan’ı bize ödünç verin”

 

24 Haziran seçimleri yaklaştıkça, Türkiye’yi karalama ve kötü gösterme girişimleri artıyor. Sosyal medya üzerinden yürütülen dezenformasyonların asıl hedefi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanolması dikkat çekiyor. Son birkaç gündür bazı Körfez ülkelerinde Türkiye aleyhine yürütülen algı operasyonları tepki çekti.

Bu girişimleri değerlendiren Arap Türk İş Adamları Derneği (ARTİAD) Başkanı Cemalettin Kerim, sosyal medyada dolaştırılan “Türkiye'ye gitmeyin, eviniz varsa satın, yatırımınız varsa çekin” kampanyasını siyasi manipülasyon olarak değerlendirdi. Arap yatırımcılarının Türkiye'ye yatırıma devam edeceklerini vurgulayan Cemalettin Kerim, bu algı operasyonlarının seçim yaklaştığı için siyasi bir malzeme olarak kullanıldığını ifade etti.

HER ZAMAN TÜRKİYE’NİN YANINDAYIZ

Kerim, şunları kaydetti: "Türk dizilerini bile kaldırıyorlar. Bizim üyelerimiz ‘kaybetsem dahi Türkiye’de yatırım yapmaya devam edeceğim. Yeter ki Türkiye iyi olsun. Güçlü olsun’ diyor. ‘Türkiye'nin yaptığı iyiliği bize başka hiçbir ülke yapmadı’ diyenler var. Buradaki insanların davası doğru ve haklı olduğuna inanıyorlar. Yurtdışında Türkiye aleyhine yapılan büyük planları anlıyorlar. ‘Biz her zaman Türkiye'nin yanındayız. Çünkü onlar her zaman bizim yanımızda durdu. Buraya geldik rahat yaşıyoruz. Malımız gitsin, kaybetmeye hazırız. Yeter ki Türkiye'ye haksızlık yapılmasın’ diyenler çok.”

ERDOĞAN'I BİZE ÖDÜNÇ VERİN

Son günlerde Türkiye'ye karşı yapılan saldırıların seçim ile alakası olduğuna dikkat çeken Kerim, “Çünkü Erdoğan bir daha gelmesin diye yapıyorlar. Bütün Arap halkı hep Türkiye'nin yanında. Orada maalesef şu an siyasi bir etken var. Yoksa Arap halkının tamamı Türkiye'yi ve Erdoğan'ı seviyor. Hatta ‘Erdoğan'ı bize ödünç verin’ diyorlar. Arap halkı Türkiye'nin yanında. Fakat orada siyasi iradeler böyle bir algı yaratıyorlar ama Arap halkı bu algılara destek vermiyor” dedi.

Yakın zamanda Türkiye'de büyük bir kongre yapacaklarının bilgisini veren Cemalettin Kerim, 20 Arap ülkesinden ve Türkiye'den büyük yatırımcıları da davet edeceklerini söyledi. Türkiye'yi tanıtarak burada yatırım yapmaları için çağrıda bulanacaklarını vurgulayan Kerim, "Onları özel bir davetiye ile getirip burada kongre, fuar ve ikili görüşmeler gerçekleştirmek istiyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımızda destek verir" diye konuştu.

ARAP HALKLARI ERDOĞAN HAYRANI

ARTİAD BaşkanıCemalettin Kerim, Körfezde muhalif televizyonların Türk dizilerini göstermediğini söyleyerek Arap halkının bundan şikayetçi olduğunu aktardı. Kerim, şunları söyledi: “Özellikle Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdulhamid, Kutül Amare, bunlar Arapların meşhur televizyonlarında yok. Son zamanlarda kaldırdılar. Bu diziler yönlendiriyor diye kaldırdılar. Halk memnun istiyor. Ama kaldırıyorlar. Arkadaşlarımız bana bizzat Türk dizilerini seyredemediklerini söylediler. Güçlü büyük televizyonlar Türk dizilerini göstermiyor”

Yenişafak

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