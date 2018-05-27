27 Mayıs 2018 Pazar12 Ramazan 1439
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Uzmanlardan kimlik uyarısı! Bir an önce başvurun

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Uzmanlardan kimlik uyarısı! Bir an önce başvurun
Uzmanlar henüz çipli kimliğe geçmeyen vatandaşların bu gibi sıkıntılar yaşamaması için bir an önce çipli kimliğe geçmeleri tavsiyesinde bulunuyor.
Uzmanlardan kimlik uyarısı! Bir an önce başvurun Uzmanlardan kimlik uyarısı! Bir an önce başvurun Uzmanlardan kimlik uyarısı! Bir an önce başvurun

 

Siber Polisi'nin son dönemlerde art arda yaptığı operasyonlar dolandırıcıların çipli kimlik kartlarında kullandığı yeni yöntemi de ortaya çıkardı. Buna göre vatandaşların kimlik bilgilerini edinen çete üyeleri, nüfus müdürlüklerine giderek sanki o vatandaş kendisiymiş gibi parmak ve avuç içi izini vererek çipli kimlik çıkarıyor. Uzmanlar henüz çipli kimliğe geçmeyen vatandaşların bu gibi sıkıntılar yaşamaması için bir an önce çipli kimliğe geçmeleri tavsiyesinde bulunuyor.

Siber Polisi`nin 35 kişilik dolandırıcılık çetesine yaptığı operasyon bir güvenlik açığını da ortaya çıkardı. Çipli kimlikler için parmak ve avuç içi izi alan nüfus müdürlükleri, eski kayıtlar olmadığı için karşılaştırma yapamıyor. Bu nedenle de dolandırıcılar elini kolunu sallayarak başkasının adına sahte çipli kimlik alabiliyor.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilgilerini ele geçirdikleri banka müşterilerinin hesaplarını sahte kimliklerle boşaltan 35 kişilik bir çeteyi çökertmiş ve 22 çete üyesi tutuklanmıştı.

Bilgileri bankacılar sızdırmış

Çete liderinin, Bilecik`te sahte belgelerle Hayrullah Y. adına çipli kimlik aldığı belirlendi.

1 milyon TL`yi aşan vurgun yapan çeteye bilgileri sızdıran bankacılar Hilal B. ile Eray A. da cezaevine konuldu. Savcılık çipli sahte kimliğe incelenmek üzere el koydu.

Çipli kimlik çıkarılırken nüfus müdürlükleri kişinin parmak ve avuç içi izini alıyor.Operasyon, yeni kimliklere yönelik bir güvenlik açığını da ortaya çıkardı.

Firari çete lideri Osman Ö.`nün sahte belgelerle başkası adına `çipli kimlik` aldığı belirlendi.

Uzmanlar uyarıyor: Çipli kimlik başvurunuzu hızlandırın

Adına kendisinden önce sahte çipli kimlik alınan kişilerin kimlik başvurularında parmak izlerini verdiklerinde durumu fark edebilecekleri ifade ediliyor.

Çipli kimlikler için parmak ve avuç içi izi alan nüfus müdürlüklerinin eski kayıtlar olmadığı için karşılaştırma yapamadığı, yeni kimliklerini almayan kişilerin kimlik başvurularını hızlandırmaları gerektiği bildirildi.

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