Sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerde Suriye'de bulunan Rus askerlerinin hırsızlık yapan Esed askerlerini yere yatırarak tutukladığı belirtildi.
Yermük Kampı'ndan tahliye edilenlere ait evlere giren Esed askerleri araçlarına yükledikleri eşyalarla Rus askerlerine yakalandı.
27 Mayıs 2018 Pazar12 Ramazan 1439
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Rusya'dan Esed askerlerine müdahale!
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