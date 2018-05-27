27 Mayıs 2018 Pazar12 Ramazan 1439
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TŞOF'tan sürücülere uyarı

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TŞOF'tan sürücülere uyarı
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, oruç nedeniyle sürücülerde meydana gelen dikkat dağılmasının kazaların en büyük nedenlerinden bir olduğunu belirterek, "Sürücüler ramazan ayında her zamankinden daha fazla dikkatl
TŞOF'tan sürücülere uyarı TŞOF'tan sürücülere uyarı TŞOF'tan sürücülere uyarı

 

APAYDIN, yazılı açıklamasında, ramazan ayının başlaması ve seçim çalışmalarının bu aya denk gelmesi nedeniyle sürücülere uyarılarda bulundu. 

Oruç tutanların vücut şekerinin düşerek, reflekslerin zayıflayabileceğine işaret eden Apaydın, sürücülerden özellikle iftar saatlerine yakın zamanlarda dikkatli olmalarını istedi.

Apaydın, oruç nedeniyle sürücülerde meydana gelen dikkat dağılmasının kazaların en büyük nedenlerinden bir olduğunun altını çizerek, "Sürücüler ramazan ayında her zamankinden daha fazla dikkatli, sabırlı ve duyarlı olmalı. Ay boyunca trafik kazalarından dolayı üzücü haberalmamak için acele etmeden, trafik kurallarına uyarak araç sürülmeli. Bu yıl yapılacak erken genel seçim propaganda çalışmaları sırasında sinirlerin gerilmesine ramazan ayının hoşgörüsüne sığınarak, trafikte toleranslı olunmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Turizm yörelerinde yaşanan trafik yoğunluğunun bu yıl seçimler sebebiyle ülke genelinde de yaşanacağını vurgulayan Apaydın, bu trafik yoğunluğunda uzun yola çıkacakların sabahın erken saatlerini tercih etmelerini ve çok sıcakta yola çıkmamalarını istedi.

Apaydın, geçen yıl ramazan ayına denk gelen mayıs ve haziran aylarında 69 bin 333 kazada 666 kişinin hayatını kaybettiğini ve 55 bin 576 bin kişinin de yaralandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yılın ilk 4 ayında 129 bin 914 trafik kazası meydana geldi ve 997 vatandaşımız hayatını kaybederken, 85 bin 939 vatandaşımız da yaralandı. Bu yılramazan ayı içerisinde ülke genelinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim propagandaları da olacağı için trafikte geçmiş yıla oranla en az yüzde 50 artış görülecek. Geçmişte olduğu gibi bugün de yaşanan kazaların en büyük sebebi trafik kurallarına uymamak ve aşırı hız. Kazalardaki sürücü kusur oranı yüzde 90 ile ilk sırada. Sürücüler, hız limitlerine, trafik kural ve işaretlerine uymalı, geç saatlere kadar uyumayan vatandaşlar kesinlikle uzun yola çıkmamalı. En önemlisi yaz sezonu olduğu için mıcırlı yol yapımının oldukça fazla olduğu düşünülerek sürücüler tedbir alarak yola çıkmalı."

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