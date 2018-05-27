Prens talimat verdi, Almanya'ya soğuk duş!

Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre Suudi Arabistan, Alman şirketleri ile iş ilişkilerini durdurdu. Riyad'ın Berlin'e Ortadoğu politikası nedeniyle kızgın olduğu belirtiliyor.

Almanya'da yayımlanan haftalık haber dergisi Der Spiegel'e göre Suudi Arabistan, Berlin'in Ortadoğu politikası nedeniyle Alman şirketleri ile iş ilişkilerini dondurdu ve artık iş siparişi vermeme kararı aldı. Derginin haberinde Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın bu konuda hükümete talimat verdiği belirtildi.

Riyad'ın bu kararından özellikle Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı ile yoğun iş ilişkisi olan Siemens, Bayer ve Boehringer gibi şirketlerin etkileneceği belirtiliyor.

Riyad ve Cidde'deki toplu taşıma hizmetleri için yüzlerce Mercedes marka otobüs siparişi alan Alman otomotiv şirketi Daimler'in de karardan etkilenenler arasında olduğu ifade ediliyor.

Konuyla ilgili haber ajansı Reuters'ın sorularını yanıtlayan Daimler sözcüsü ise "Spiegel'in haberini teyit edemeyiz, bizim işlerimiz normal seyrinde devam ediyor" şeklinde konuştu. Siemens, Bayer ve Boehringer şirketlerinin ise açıklama yapmak istemediği aktarıldı.

Reuters haber ajansı haberinde Suudi hükümetinden bilgi almaya çalıştığına ancak çabalarının sonuçsuz kaldığına yer verdi. Sadece Riyad'da bulunan bir üst düzey Alman şirket yöneticisinin "kararın acı veren sonuçlarının şu anda sağlık sisteminde hissedildiğini" belirterek haberi kısmen doğruladı.

Spiegel'in haberine göre Suudi Arabistan'da yaklaşık 800 Alman firması faaliyet gösteriyor. Alman şirketlerinin geçen yıl Suudi Arabistan'a 6 milyar 6 milyon Euro hacminde ihracat yaptığı belirtiliyor.