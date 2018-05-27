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Erdoğan açıklamıştı! Zammın detayları belli oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, korucu maaşlarına 135 lira iyileştirme yapılacağını açıklamıştı. Hükümetin bu konudaki çalışmalarının detayları belli oldu.
Erdoğan açıklamıştı! Zammın detayları belli oldu
Erdoğan açıklamıştı! Zammın detayları belli oldu Erdoğan açıklamıştı! Zammın detayları belli oldu Erdoğan açıklamıştı! Zammın detayları belli oldu

 

Hükümet, güvenlik korucularının özlük haklarında son beș yılda önemli iyileștirmeler yaptı. Son olarak Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla güvenlik korucu maaşları 135 TL iyileștiriliyor.

Terörle mücadelede önemli görevler üstlenen güvenlik korucularına Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan Erzurum mitinginde maaşlarına aylık 135 TL iyileştirme yapılacağını açıklamıștı. Son yıllarda güvenlik korucularının özlük haklarında önemli iyileștirmeler yapıldı.Bu kapsamda yapılan iyileștirmeler șu șekilde;

Geçen yıl yapılan bir düzenlemeyle güvenlik korucularının primlerinin tamamı devlet tarafından karșılanmaya bașlandı. Güvenlik koruculari 4-a kapsamında sigortalı sayıldı. (Güvenlik Korucularının aylık sigorta maliyeti 34.000.000 TL, yıllık sigorta maliyeti 401.000.000 TL ve geçmişe dönük hizmetlerinin sigorta maliyetleri ise yaklaşık 2.375.000.000 TL’dir). Güvenlik korucularının 2013 yılında yaklaşık 900 TL olan aylık ücretleri kademeli olarak artırılarak bu yıl bin 570 TL' ye çıkartıldı.

Her operasyon bașına günlük 24 TL tazminat

Terörle mücadelenin en önemli unsurlarından olan güvenlik korucularına operasyon tazminatı olarak ayda bir defa 37 TL ödenirken, yapılan iyileștirmelerle katıldıkları her operasyon için günlük 24 TL operasyon tazminatı verilmeye bașlandı. Bir ay boyunca operasyonda bulunmaları halinde 720 TL tazminat alabiliyor. Ayrıca geçen yıl yapılan iyileştirmeyle güvenlik korucuları, harcırah ve tazminatları (38 TL+24TL = 62 TL Günlük) birlikte alabilmelerine imkan sağlandı.

Emsallerine göre görevlerinde başarılı olan güvenlik korucularına yılda bir defa aylık ücretlerinin 2 katına kadar ödül ilk defa geçen yıl verildi. Bütün güvenlik korucuları (emekliler dâhil ) harçsız silah taşıma hakkına sahip oldu. 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 5 bin ek güvenlik korucusu kadrosu ihdas edilmişti. Yeni alımlarla birlikte toplam 55 bin güvenlik korucusu terörle mücadele görev alıyor.

Yaș ortalaması düșürüldü

Güvenlik Korucularının gençleştirilmesi kapsamında 18 bin 482 güvenlik korucusu emekli edildi. Toplam 21 bin 334 yeni güvenlik korucusu alımıyla da yaș ortalaması 44’ten 32’ye düşürüldü. Emekli olan güvenlik korucularının çocukları ve kardeşleri güvenlik korucusu olarak istihdam edildi. Yapılan düzenlemeyle korucuların isimleri güvenlik korucusu olarak değiştirildi. Güvenlik korucularının iller arasında görevlendirilmeleri sağlanırken, giyim, kuşam ve teçhizatları Jandarma Genel Komutanlığınca güvenlik kuvvetlerinin standartlarında tedarik edilmeye başlandı.

50 bin 477 kimlik kartı dağıtıldı

İçişleri Bakanlığı'nca güvenlik korucularına aidiyet duygusu kazandırmak için, yüksek güvenlik içeren teknoloji ile donatılmış “Yeni Kimlik Kartları” basımı yapılarak dağıtıldı.Bu kapsamdan 50 bin 477 kimlik kartının dağıtımı yapıldı. Ayrıca operasyonların etkinliğinin artırılması, aktif ve güvenli haberleşme sisteminin sağlanabilmesi maksadıyla “Güvenlik Korucusu Haberleşme Sistemi Projesi” tamamlanarak toplam bin 500 adet cep telefonu, tim komutanlarına dağıtıldı. Yaş ve hizmet sürelerini tamamlayarak ya da istifa ile ayrılan güvenlik korucularına ve gönüllü güvenlik korucularına tekrar görev alma imkânı tanındı. Bu şekilde görevlendirilenlere de tazminat ile görev yolluğu birlikte ödenmeye bașlandı.Güvenlik korucularının, görevlerinin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmalarda müdafi olarak belirlediği üç avukatın ücretinin, İçişleri Bakanlığının bütçesine konulacak ödenekten Valiliklerce ödeneceği 694 sayılı KHK ile kararlaştırıldı.

Güvenlik korucusu istihdam edilen il sayısı 26'ya çıkarıldı

Daha önce 22 ilde güvenlik korucusu istihdam edilebilirken, Erzurum, Erzincan, Hatay ve Osmaniye'nin eklenmesiyle bu sayı 26'ya çıkarıldı. Operasyonlarda görevlendirilecek güvenlik korucuları İzmir Foça'da profesyonel eğitim almaya bașladı.Güvenlik korucularına kendi bölgelerinde Uzman Erbaş olarak görev yapabilme hakkı verildi.Son olarak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla güvenlik korucularının özlük haklarında aylık 135 TL iyileştirme yapılıyor.

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