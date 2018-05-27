27 Mayıs 2018 Pazar12 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:37Güneş 05:30Öğle 13:07İkindi 17:04Akşam 20:32Yatsı 22:17
    • 33°C Adana
    • 30°C Adıyaman
    • 22°C Afyon
    • 24°C Ağrı
    • 31°C Amasya
    • 26°C Ankara
    • 27°C Antalya
    • 29°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 22°C Balıkesir
  • BIST: 103.200 2.04
  • Altın: 197,070 -0.24
  • Dolar: 4,7083 -0.18
  • Euro: 5,4926 -0.73

Başbakan'dan İnce'ye yerli otomobil cevabı!

»
Başbakan Binali Yıldırım Isparta’da konuştu. Binali Yıldırım, seçildiği takdirde Kanal İstanbul projesini iptal edeceğini, yerli otomobil projesini durduracağını söyleyen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirdi.
Başbakan'dan İnce'ye yerli otomobil cevabı!
Başbakan'dan İnce'ye yerli otomobil cevabı! Başbakan'dan İnce'ye yerli otomobil cevabı! Başbakan'dan İnce'ye yerli otomobil cevabı!

Başbakan Binali Yıldırım, “Diğer partiler savaştan kaçarak sığınanları ülkelerine geri döndürmek istiyorlar. Bizim geleneğimizde dardakilere, zordakilere kucak açmak vardır. Merhamet etmek vardır. İnsanı yaşatmıyorsanız nasıl ülkeye hizmet edeceksiniz? Terör örgütünün kol gezdiği çatışma bölgelerine kadınları, çocukları yollayacaklarmış. Türkiye dünyaya insanlık dersi veriyor” dedi. Muharrem İnce’nin Kanal İstanbul ve yerli otomobil projeleri eleştirilerine de yanıt veren Yıldırım, “Bir de çıkmışlar yerli otomobil yapmak ilkellik diyorlar. İlkel olan sizsiniz. Yerli ve milli değerleri geliştirmek AK Parti'nin işidir. İşleri güçleri yayılmak ya da bol keseden atmak. Bırakın konuşsunlar, laf üstüne laf koymaktan başka marifetleri yok” diye konuştu. 

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-Bu seçimin bir özelliği var 24 Haziran seçimlerinde ilk defa sandıkta ülkeyi kim yönetecek ona siz karar vereceksiniz. Meclis’te vekilleriniz kim olacak ona siz karar vereceksiniz. Vesayetçilere, kumpasçılara işi bırakmayacağız. İkinci özelliği, 24 Haziran seçimleri, Türkiye’nin 100. Kuruluş yıl dönümüne götürecek kadroları belirleyecek.

-24 Haziran’da vereceğiniz kararla zaman zaman demokrasimize yapılan müdahaleleri, darbeleri artık bir daha görmemek üzere tarihin çöplüğüne atmaya hazır mısın Isparta? 24 Haziran’da Türkiye üzerinde oynana oyunları, kirli tuzakları boşa çıkarmaya var mısın Isparta?

-24 Haziran’da erdem, irade ve cesaretle bir kez daha milletin adımını, Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye sahip çıkacak mısın Isparta? Vakit geldi Isparta! Şimdi vakit Isparta vaktidir. Şimdi vakit Türkiye vaktidir.

-Gençler, 14 asırlık medeniyet sancağımızı 2023’e taşımaya hazır mısınız? Değerli hanımefendiler, merhamet ülkesi Türkiye’yi sarsılmaz bir kale yapacak mıyız?

-Yeni sistem Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk Cumhurbaşkanını seçeceğiz. Bu sistem 16 Nisan’da sizin evet oylarınızla kabul edildi. O zaman yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanını seçme zamanıdır. O zaman Recep Tayyip Erdoğan’ı seçme zamanıdır.

-AK Parti birkaç gün önce açıkladığı seçim beyannamesiyle bir kez daha milletin partisi olduğunu ortaya koydu. Diğer adaylar ne vaat ediyor, AK Parti ne vaat ediyor.

-Terör örgütünün kol gezdiği çatışma bölgelerine kadınları, çocukları yollayacaklarmış İnsanlık öldü mü be kardeşim? Türkiye dünyaya insanlık dersi veriyor.

MUHARREM İNCE'YE CEVAP

-Başka ne diyorlar Kanal İstanbul’u iptal edeceklermiş. Siz bugüne kadar bu memleket için hangi hayırlı işe evet dediniz. Bir de çıkmışlar yerli otomobil yapmak ilkelliktir diyorlar. İlkel sizsiniz. İşleri güçleri ya yıkmak ya da bol keseden atmak. Bırakın konuşsunlar zaten laf üstüne laf koymaktan başka işleri yok. Bunları derdi AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan’dır. ‘Onlar olmasın da kim olursa olsun’ diyorlar.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Suriyeli iş adamının acı sonu!Suriyeli iş adamının acı sonu!Kahramanmaraş’ta tırın çarptığı 5 çocuk babası Suriyeli iş adamı hayatını kaybetti.
Başbakan'dan İnce'ye yerli otomobil cevabı!Başbakan'dan İnce'ye yerli otomobil cevabı!Başbakan Binali Yıldırım Isparta’da konuştu. Binali Yıldırım, seçildiği takdirde Kanal İstanbul projesini iptal edeceğini, yerli otomobil projesini durduracağını söyleyen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirdi.
Erdoğan açıklamıştı! Zammın detayları belli olduErdoğan açıklamıştı! Zammın detayları belli olduCumhurbaşkanı Erdoğan, korucu maaşlarına 135 lira iyileştirme yapılacağını açıklamıştı. Hükümetin bu konudaki çalışmalarının detayları belli oldu.
MHP broşüründe dikkat çeken detay!MHP broşüründe dikkat çeken detay!MHP'nin seçim çalışmalarında kullanılacak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin birlikte fotoğraflarının yer aldığı broşürde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi anlatılıyor.
Eşcinsel FETÖ imamını yakan test!Eşcinsel FETÖ imamını yakan test!Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olmaktan aranan ve eşcinsel olduğunu belirten şüpheli M.T, AIDS testi yaptırmak için geldiği hastanede yakalandı.
TŞOF'tan sürücülere uyarıTŞOF'tan sürücülere uyarıTürkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, oruç nedeniyle sürücülerde meydana gelen dikkat dağılmasının kazaların en büyük nedenlerinden bir olduğunu belirterek, "Sürücüler ramazan ayında her zamankinden daha fazla dikkatl
  • Uzmanlardan kimlik uyarısı! Bir an önce başvurun27 Mayıs 2018 Pazar 11:29
  • Ülke savunması yeni teknolojilerle donatıldı27 Mayıs 2018 Pazar 11:27
  • 'Dünyanın bizim medeniyetimize ihtiyacımız var'27 Mayıs 2018 Pazar 11:24
  • Kardeşi itiraf etti! İşte kaçtığı ülke27 Mayıs 2018 Pazar 11:21
  • Halk ona hayran: “Erdoğan’ı bize ödünç verin”27 Mayıs 2018 Pazar 11:14
  • ABD'nin olası 'F-35 ambargosuna' alternatif hazır!27 Mayıs 2018 Pazar 10:50
  • Erdoğan açıklamıştı! Anlaşma imzalandı27 Mayıs 2018 Pazar 10:19
  • FETÖ’nün TSK’daki ankesör ağı deşifre oldu27 Mayıs 2018 Pazar 10:11
  • Emekliye çifte müjde!27 Mayıs 2018 Pazar 10:10
  • İsrail'den bir skandal daha! Meclis'e sunuldu27 Mayıs 2018 Pazar 10:08
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri