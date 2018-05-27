27 Mayıs 2018 Pazar12 Ramazan 1439
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Suriyeli iş adamının acı sonu!

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Suriyeli iş adamının acı sonu!
Kahramanmaraş’ta tırın çarptığı 5 çocuk babası Suriyeli iş adamı hayatını kaybetti.
Suriyeli iş adamının acı sonu! Suriyeli iş adamının acı sonu! Suriyeli iş adamının acı sonu!

Kaza, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun 9’ncu kilometresinde Karacasu kavşağında meydana geldi. Gaziantep istikametinden Kahramanmaraş’a giden Cengiz A. yönetimindeki 38 KJ 243 plakalı tır, Dulkadiroğlu ilçesi Karaziyaret Mahallesi Karacasu kavşağında yolun karşısına geçmek isteyen 39 yaşındaki Suriyeli Mahir Bedevi’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mahir Bedevi olay yerinde hayatını kaybetti. Bedevi’nin ölüm haberini alan çocukları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kaza sonrası yolda toplanan vatandaşlar yine ellerindeki cep telefonuyla haberciliğe soyundu. 
 

Yoğun kalabalık nedeniyle polis ekipleri, yaşanabilecek olası ikinci bir kazanın önüne geçmek adına vatandaşları daha güvenli alanlara yönlendirdi. 
 

Mahir Bedevi’nin maddi sıkıntılar nedeniyle psikolojik sorunları olduğunu belirten görgü tanıkları, yetkililerden geride kalan hamile eşine ve çocuklarına destek olunmasını istedi. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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