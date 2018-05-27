27 Mayıs 2018 Pazar12 Ramazan 1439
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Bahreyn’den küstah Türkiye çıkışı!

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Katar krizi daha aşılamamışken Bahreyn'in Dışişleri Bakanı'ndan skandal açıklamalar geldi. Bakan Şeyh Halit bin Ahmed, "Ankara, Katar'daki Türk üssünün bölgeyi koruma görevi olduğunu söyledi. Fakat bölgeyi korumak için başkasına ihtiyacımız yok" dedi.
Bahreyn’den küstah Türkiye çıkışı!
Bahreyn’den küstah Türkiye çıkışı! Bahreyn’den küstah Türkiye çıkışı! Bahreyn’den küstah Türkiye çıkışı!

 

Katar krizi devam ederken, Bahreyn’in Dışişleri Bakanı Şeyh Halit bin Ahmed, Arap basınına konuştu. Asharq Al-Awsat’a konuşan dışişleri bakanı, Katar’ın bu krizden zararlı çıkan tek ülke olduğunu dile getirdi. Geçtiğimiz yıl yaşanan gerilimin ardından Arap ülkelerinin Katar’daki Türk askeri üssünün de ülkeden çıkarılması istenmiş ve Ankara Katar’ın yanında durduğunu açıklamıştı.

EN UFAK BİR UMUT YOK!

Röportaj sırasında bu konu gündeme gelirken Şeyh Halit bin Ahmed, “Krizin çözüleceğine dair en ufak bir umut yok” derken, “Geçen Ramazan’da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan kapalı görüşme sırasında Katar’daki askeri üssün bir tehdit olmadığını söylemişti. Fakat daha önce Doha ile Ankara arasında yapılan anlaşma bu durumun çeliştiğini ortaya koydu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bir basın toplantısında askeri üssün görevinin bölgedeki güvenliği sağlamak olduğunu söylemişti” ifadesini kullandı.

Bahreyn Dışişleri Bakanı, “Biz kendimizi korumaktan sorumluyuz bizim bölgede bizi korumak için kimseye ihtiyacımız yok, üstelik bizim Dünya genelinde müttefiklerimiz var” dedi.

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