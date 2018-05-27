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Erdoğan'dan sert tepki! Senin ne haddine

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta Hükümet Meydanı'nda konuştu.
Erdoğan'dan sert tepki! Senin ne haddine
Erdoğan'dan sert tepki! Senin ne haddine Erdoğan'dan sert tepki! Senin ne haddine Erdoğan'dan sert tepki! Senin ne haddine

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta mitinginde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan konuşmasında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirerek, "Diyor ki, 'Erdoğan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptı, ben de dördüncüyü yaptırım.' Ya senin ne haddine? Ne haddine? Bir taraftan şunu yaptırmam, bunu yaptırmam diyeceksin. Öbür taraftan 'Ben de dördüncüyü yaptırırım' diyor" ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

"4 BİN 480 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

- Afrin'de teröristlerden 4 bin 480'ini etkisiz hale getirdik. Kuzey Irak'ta PKK'lı 419 teröristi etkisiz hale getirdik. Yurt içinde 405 teröristi etkisiz hale getirdik. Gabar'da, Cudi'de, Besler Deresi'nde nerede terörist varsa Mehmetçiğimiz orada, korucularımız orada. Bu ülkenin refahını, huzurunu, güvenliğini kimse bozamayacak. Çıraklarla bu iş olmaz, bu iş yürek işi. Bunlar ne diyorlardı, "Afrin'de ne işiniz vardı" diyorlardı.

KURLA BİZİ VURAMAZSINIZ

- Dünyada fakirlere elini uzatan ülke kim? ABD birinci gözüküyor ama gayrisafi yurtiçi hasılaya göre Türkiye birinci. Büyümede 7,4 ile dünyada bir numarayız. Çıkmış birileri kurmuş şuymuş... Kurla murla bizi vuramazsınız. Bu manipülasyonla bizi vuramazsınız.

- Biri Kanal İstanbul'u durduracağız, biri yatırımları durduracağız diyor. Ekonomi bizim işimiz. Bunca yatırımları kaynakları çeşitlendirerek biz yaptık. 25 havalimanına 29 tane daha ilave ettik. Bunlara kalsa bunlar yapmazdı. Doğru dürüst bölünmüş yolumuz yoktu. Bunlarla duracak mıyız? Bunlar ne derse desin yatırımlara devam edeceğiz. 

4. KÖPRÜ SENİN NE HADDİNE!

Diyor ki, "Erdoğan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptı, 'ben de dördüncüyü yaptırım.' Ya senin ne haddine? Ne haddine? Bir taraftan şunu yaptırmam, bunu yaptırmam diyeceksin. Öbür taraftan 'Ben de dördüncüyü yaptırırım' diyor. Milli bütçede para yok diyorsun. Biz her şeyin bütçedeki parayla yapılmayacağını bilen bir iktidarız. Dünyaya da bunun örneği olduk. Biz geldiğimizde G-20'de miydik ya? Şu anda Türkiye G-20'de. 

BİR TANESİ DİYOR Kİ 'CEBİNDE PARA VAR MI'

Çıkmış bir tanesi diyor ki "Cebinde paran var mı" Ya Ispartalıya sor, Isparta Şehir Hastanesi'nde hayat nasıl diye bir sor. Biz ne dedik? 

Ey bay Kemal sen SSK'nın genel müdürü olduğu zaman o hastanelerin durumu neydi be, gel de hastane gör hastane. Hastane görmek istiyorsan Isparta'ya gel. Mersin'e gel. Yozgat'a geldi. Hastane görmek istiyorsan Kayseri'ye gel. Gel de gel. 

"GENEL BAŞKAN İLE ZITLAŞTILAR"

- Genel Başkan ile de aday önce bir zıtlaştılar. Bir ara ne diyordu? O zaman adaydı, henüz seçilmemişti "Bir girdin kaybettin, iki girdin kaybettin, dört girdin kaybettin. Beş girdin kaybettin. Kaybettin, kaybettin, kaybettin' Öyle mi? Ama şimdi enteresan. Tamam o güzel de o ne diyor şimdi? Ona böyle bir görevlendirme yaparken de 'gel bakalım Muharrem diyor gel' Bakın ne hale geldiler. İşte 24 Haziran bunlara haddini bildirme günü olacaktır. 

YIKMAYI DURDURMAYI SİYASET ZANNEDİYORLAR

- Muhalefet cephesinde bambaşka yeller esiyor. Türkiye'nin yatırımlarıyla iftihar etmek yerine önemsiz göstermeye çalışıyor. Yapılanları yıkmaktan, engellemekten bahsediyorlar. Millete ufuk çizmek yerine, projeleri durdurmaktan bahsediyorlar. Tüm dünyada ses getiren projelere dil uzatıyorlar. Yıkmayı, durdurmayı siyaset yapmak zannediyorlar. Dünyanın hangi ülkesinde hızlı trene karşı çıkan muhalefet vardır? Türkiye'nin prestij projelerine kafayı takan muhalefete bu memleket emanet edilir mi?

- FETÖ'yü iade etmemek için ipe un serenlere avukatlık edenlere Türkiye emanet edilir mi? Hedefi, vizyonu, iddiası olmayanlara hiçbir şey emanet edilmez. 

- Bizim siyasetimiz Türkiye'yi asırlardır hayalini kurduğu hedeflere ulaştırma siyasetidir. Biz yıkmaktan değil, yeni eserler kazandırmaktan bahsediyoruz. Eserine bakarsınız o kişinin notunu verirsiniz. 

"ONLAR LAF, BİZ İŞ"

- Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. 16 yıldır da bunu yapıyoruz. Bizim siyasetimiz Türkiye'yi asırlardır hayalini kurduğu hedeflere kavuşturma siyasetidir. Biz yıkmaktan değil ülkemize yeni eserler kazandırmaktan bahsediyoruz. Biz el birliği içinde Türkiye'yi şaha kaldırmanın hayalini kuruyoruz. Eserine bakarsınız o kişinin notunu verirsiniz. Ne diyoruz? Yaparsa yine AK Parti yapar. Bizim de en büyük referans kaynağımız sizlere yaptığımız eserlerdir. Son 16 yılda diğer şehirlerimizle beraber Ispartamıza çok önemli eserler kazandırdık. Isparta'ya yaptığımız yatırımların toplam tutarı 11 katrilyon. Birileri laf, laf, laf. Biz iş, iş, iş. Farkımız bu. Ekibimizle çok çok güzel bir kolektif oyun ortaya koyduk. Biz 'ben' anlayışıyla çalışmadık, 'biz' anlayışıyla çalıştık. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada vatandaşlara hitap edeceği Isparta'nın üzerini raptiye ile işaretledi.

"BUNLARA RAHATSIZLIK VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

- Bunlar fırsat olsa şehir hastanelerini de yıkar. Böyle bir şey olursa ne yaparsınız? Bunlara hadlerini bildirirsiniz değil mi? Hastanemizden bugüne kadar 1 milyon 200 bin insanımız faydalandı. 3 binin üzerinde bebek dünyaya gözlerini şehir hastanesinde açtı. Gerçekleştirilen 45 bin cerrahi müdahaleyle vatandaşlarımız şifa buldu. Bizim muhalefet şehir hastanelerinden de şikayet ediyor. Onlara tavsiyem, bay Kemal'in SSK müdürü olduğu dönemdeki hastaneleri bir daha inceleyin bakalım. İnşallah önümüzdeki dönemde açacağımız 27 yeni şehir hastaneleriyle bunlara rahatsızlık vermeyi sürdüreceğiz.

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