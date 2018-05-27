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Erdoğan: Amerika'dan arayıp işletmişler!

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CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin capslere konu olan 'Amerikalılar beni aradı' sözüne Cumhurbaşkanı Erdoğan 'arayıp işletmişler' yorumunu yaptı.
Erdoğan: Amerika'dan arayıp işletmişler!
Erdoğan: Amerika'dan arayıp işletmişler! Erdoğan: Amerika'dan arayıp işletmişler! Erdoğan: Amerika'dan arayıp işletmişler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir mitinginde, CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin 'Amerikalılar beni aradı' şeklindeki ifadesine tepki göstererek 'kim seni aradı, açıkla, gel MİT'e başvur, açık açık yalan söylüyorsun' dedi.

Erdoğan ayrıca, yarın akşam katılacağı bir TV canlı yayınında bazı şeyleri genişçe ve belgeleriyle açıklayacağını duyurdu.

"AMERİKA'DAN ARAYIP İŞLETMİŞLER"

Erdoğan konuyla ilgili şöyle konuştu:

Bu kişiyi, Amerika'dan telefonla arayıp işletmişler. Ondan da haberi yok. Çok enteresan. Söylediği tüm bilgiler, tüm rakamlar yanlış.

"GEL MİT'E BAŞVUR, KİM SENİ ARADI?"

Bak yine söylüyorum bu meydandan. Eğer samimiysen, eğer dürüstsen, Milli İstihbarat Teşkilatımız'a başvur. Sana bu bilgiyi aktaran kim? Amerika mı? Amerika'nın yetkilileri mi? Söyle, açıkla! Yalan söylüyor. Sen kimsin ki Amerika'nın yetkili mercileri sana böyle bir bilgiyi verir.

"İNTERNETTEN BULDUKLARI YALAN VE İFTİRA DOLU HABERLER ÜZERİNDEN KAMPANYA YÜRÜTÜYORLAR"

Hayatları böyle. Türkiye'yi yönetmeye talipler ama, internetten buldukları yalanlarla, iftiralarla dolu haberler üzerinden seçim kampanyası düzenliyorlar.

Ve bizim FETÖ'yle ilgili Amerika'ya verdiğimiz 85 koli ile ilgili 'gazete kupürleri' diyor. Zavallı! Adalet Bakanlığımızın bütün resmi tutanakları o kolilerin içinde. Resmi tutanakların yanında tabi ki gazete kupürleri de var. Ama adamların hayatı yalan üzerine kurulu.

Bir yanda Genel Başkanlık koltuğunda oturan aslı, diğer yanda sahaya sürdüğü karikatürü gece gündüz aynı yalanları tekrarlayıp duruyorlar.

"YARIN AKŞAM BAZI ŞEYLERİ GENİŞÇE VE BELGELERİYLE AÇIKLAYACAĞIM"

Yarın akşam inşallah Show TV'de bazı şeyleri genişçe inşallah belgeleriyle birlikte açıklayacağım.

Cumhurbaşkanı olarak, ülkeyi yönetmeye talip olan hiç kimse, öyle boş atıp dolu tutma hesabıyla, milletimizin karşısına çıkamaz.

Çünkü artık yüzde 15'le, yüzde 20'yle ülkeyi yönetme imkanı tamamen ortadan kalkıyor. Halkın en az yüzde 50'sinin desteğini almak öyle kolay olmayacak.

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